Husiler: İsrail'e Saldırılar Sürecek - Son Dakika
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Husiler: İsrail'e Saldırılar Sürecek

Husilerin lideri Husi, İsrail saldırılarının süreceğini ve gelecekte daha büyük saldırılar yapılacağını duyurdu.

15.09.2024 19:47
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Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini ve gelecekte bugünkünden daha büyüklerini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Husilere bağlı "El-Mesire" televizyon kanalı, İsrail'e yönelik saldırının ardından Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin açıklamalarını yayımladı.

Husi, "İsrail'e karşı bugünkü operasyonumuz, ileri düzeyde teknolojiye sahip düşman savunma sistemlerini aşarak 2 bin 40 kilometre mesafeye ulaşan bir füzeyle gerçekleştirildi." dedi.

Gazze Şeridi'ne abluka ve saldırılar sürdüğü sürece, İsrail'e saldırıların devam edeceğini kaydeden Husi, "Cihat ve direniş ekseniyle koordinasyonumuzu sürdürüyoruz, Allah'ın izniyle gelecek olan daha büyük olacak." şeklinde konuştu.

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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