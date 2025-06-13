Husiler, İsrail'in İran'a Saldırılarını Kınadı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in İran'a saldırılarını şiddetle kınadı ve saldırıların yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

Husilere ait SABA haber ajansına göre, Husiler İran'ı hedef alan İsrail saldırılarını şiddetle kınadı.

Açıklamada İran'a düzenlenen "gayrimeşru ve gerekçesiz" saldırıların "bölgede sürüp giden Siyonist zorbalığın yeni bir halkası" olduğu belirtildi.

ABD'nin İsrail'e desteğine işaret edilen açıklamada, saldırıların "ABD'nin açık katılımı, nitelikli silah desteği, lojistik yardımları, kışkırtmalar ve sağlanan siyasi ve medya desteğiyle" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının yansımalarının sorumluluğunun "İsrail ve başta ABD olmak üzere uluslararası ortaklarına ait olduğu" vurgulandı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.