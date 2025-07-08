Husiler 'Magic Seas' Gemisine Saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de "Magic Seas" adlı gemiye düzenledikleri saldırının görüntülerini yayımladı.

Husilerin sosyal medya platformu X hesabından yayımladıkları videoda, Magic Seas gemisindeki mürettebatın, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayeti açıklarında Husilerden gelen uyarı ve çağrıları reddettiği gösteriliyor.

Husilerin insansız deniz araçlarıyla düzenledikleri saldırının ardından silahlı unsurlarla gemiye baskın yaptıkları görülen videoda, geminin daha sonra Kızıldeniz'de tümüyle battığı görülüyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Yemen açıklarında "Magic Seas" gemisini 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle vurduklarını belirtmişti.

Mürettebatın gemiden ayrılmasına izin verdiklerini aktaran Seri, "Saldırı, gemiye birçok uyarı ve çağrı yapıldıktan sonra gerçekleşti. Gemi mürettebatı ise söz konusu uyarıların hepsini reddetmişti." demişti.

Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını ifade eden Seri, Kızıldeniz'de hedef aldıkları geminin battığını söylemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Kızıldeniz'de saldırıya maruz kalan "Magic Seas" adlı geminin mürettebatını kurtardıklarını açıklamıştı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) 6 Temmuz Pazar günü yapılan açıklamada, Yemen'deki Hudeyde'nin güneybatısında, 51 deniz mili mesafede bir gemiye saldırı yapıldığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenliyor.