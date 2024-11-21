Husilerden Türk Gemisine Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husilerden Türk Gemisine Füze Saldırısı

Husilerden Türk Gemisine Füze Saldırısı

Dışişleri, Yemen'de Türk gemisine düzenlenen füze saldırısını kınadı ve önlem alınacağını belirtti.

21.11.2024 00:42
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında bir Türk firmasına ait Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler tarafından füze saldırısı düzenlenmesine tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Yemen, Son Dakika

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