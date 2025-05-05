Husilere Hamas'tan Destek Mesajı - Son Dakika
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Husilere Hamas'tan Destek Mesajı

Hamas, Yemen'deki Husilerin İsrail'e uyguladığı hava ablukasını destekleyerek Arap birliği çağrısı yaptı.

05.05.2025 03:40
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Hamas, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husileri takdir etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husilere destek mesajı verildi.

Açıklamada, "Bu kahramanca eylem, Yemen ve Ensarullah hareketindeki (Husiler) kardeşlerimizin, halkımızı yok etmeyi ve davalarını tasfiye etmeyi hedefleyen katil siyonistlere (İsrail) karşı halkımızı savunmak ve desteklemek amacıyla verdikleri kararlı mücadelenin derinliğini ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Abdulmelik el-Husi liderliğindeki Husilerin tavrına dikkat çekilen açıklamada, Yemen'in bu onurlu duruşuyla halkının asaletini ve Husi liderliğindeki yönetimin cesaretini ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu tutumun, "faşist işgalcilerle" mücadele sahasında din ve Arap kardeşliği ilkesine itibar kazandırdığı, Yemen'in ümmetin sorunlarına ve halklarına olan bağlılığını gözler önüne serdiği belirtildi.

Husilerin, Lübnan ve Suriye dahil Arap topraklarının İsrail tarafından ihlal edilmesine izin vermeyeceği yönündeki tavrına değinilen açıklamada, "Bu kaderin birliğinin ve milleti hedef alan tehlikeli siyonist planlara karşı çabaları birleştirmenin gerekliliğinin sorumlu bir teyididir. Arap ve İslam dünyasına, işgalcilerin faşizan projelerini bertaraf etme ve bu işgalcileri Arap topraklarından çıkarıp atma ile ümmetin bağımsızlığı mücadelesine katılma çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Husiler, dün İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı da balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

Yeni Delhi'den İsrail'e gitmek üzere yola çıkan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün hava sahasındayken Hindistan'a geri dönmüştü.????

İsrail devlet televizyonu KAN, 29 Nisan'da ordunun, Gazze Şeridi'nde kara harekatını genişletme hazırlığı içinde olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

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