Husilerin Meclis Başkanı Rai, Mısır'ın askeri harekata katılmasından endişe duydu - Son Dakika
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Husilerin Meclis Başkanı Rai, Mısır'ın askeri harekata katılmasından endişe duydu

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Husilere bağlı Meclis Başkanı Yahya er-Rai, Mısır Meclis Başkanı Hişam Bedevi'ye mesajında Mısır'ın Suudi Arabistan'ı desteklemek için askeri harekata katılma ihtimalinden endişe duyduklarını belirtti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin çağrısıyla meclis olağanüstü oturum yapacak.

Yemen'deki Husilere bağlı Meclis Başkanı Yahya er-Rai, Mısır Meclis Başkanı Hişam Bedevi'ye gönderdiği acil mesajda, Mısır'ın Suudi Arabistan'ı desteklemek amacıyla kendilerine karşı herhangi bir askeri harekata dahil olma ihtimalinden endişe duyduklarını belirtti.

Husilere bağlı SABA haber ajansının aktardığına göre, Rai, Mısır Meclis Başkanı Bedevi'ye acil mesaj gönderdi.

Mısır'ın bölgedeki rolüne dikkati çeken Rai, "Kesin bir şekilde, Arap dünyasının ve tarihin öncüsü olan Mısır'ın, kendi değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bir savaşa sürüklenmesini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Rai, Yemen'deki duruma ilişkin değerlendirmesinde ise şunları kaydetti:

"Mısır'ın, Suudi Arabistan rejiminin Yemen'deki politikalarına hizmet edecek askeri hareketlere katılmasına yol açabilecek her türlü yönelimi büyük bir kaygıyla takip ediyoruz."

Suudi Arabistan'ın 12 yılı aşkın süredir Yemen'e yönelik bir abluka ve saldırı yürüttüğünü öne süren Rai, Riyad yönetiminin barış yol haritasını uygulamaktan kaçındığını ve barış çabalarını boşa çıkardığını iddia etti.

Mısır meclisinde kritik Yemen oturumu

Mısır hükümetine ait el-Ahram gazetesinin dün geçtiği habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanı Hişam Bedevi liderliğindeki parlamento, olağanüstü bir oturum gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Sisi, Yeni İdari Başkent'teki Askeri Akademi'nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada parlamentoyu acil oturuma çağırarak, "Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız ve bu hareket tarzı için gerekirse parlamentodan yetki talep ediyorum" demişti.

Bu gelişmeler, temmuz ayından bu yana Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında tırmanan askeri gerilimin gölgesinde yaşanıyor.

Öte yandan, 15 Eylül'de Kahire'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Sisi, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için attığı adımları desteklediğini vurgulamıştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin bölgesel şartların artan bir dayanışma gerektirdiği konusunda mutabık kaldığı ve Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerinin güvenliğinin Mısır ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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