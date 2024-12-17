Huzurevinde Mantı ve Lahana Keyfi - Son Dakika
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Huzurevinde Mantı ve Lahana Keyfi

Huzurevinde Mantı ve Lahana Keyfi

Kayseri Huzurevi'nde kadınlar, lahana sarıp mantı sıkarak hem eğlendi hem de becerilerini geliştirdi.

17.12.2024 13:47
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin kadın sakinleri, lahana sarıp mantı sıkarak hem becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, 2002 yılından bu yana yaşlı bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyor.

Huzurevinde 102 yaşlı vatandaşı ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Huzurevinde kalan kadınlar mutfak etkinlikleri kapsamında lahana sardı, kentin geleneksel lezzetlerinden mantı sıktı.

Çeşitli tiyatro ve müzik etkinlikleri de düzenlenerek yaşlıların hayata daha sıkı tutunmaları sağlanıyor.

Kaynak: AA

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