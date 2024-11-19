Hyundai Fabrikasında Üç Araştırmacı Hayatını Kaybetti

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SEUL, 19 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan liman kenti Ulsan'da Hyundai Motor şirketine ait bir fabrikada üç araştırmacı havasız kalarak hayatını kaybetti.

Yonhap Haber Ajansı'na göre üç araştırmacı fabrikanın araç performans test odasında salı günü yerel saatle 15.00 sularında bir çalışan tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan üç araştırmacı da hayatını kaybetti.

Araştırmacıların, sürüş performansını test etmek için tek bir aracın sığabileceği büyüklükteki odada çalışırken havasız kaldığı düşünülüyor.

Odada yapılan testler sırasında egzoz gazının dışarıya atılmadığı tahmin ediliyor.

Polis, kazanın kesin nedenini araştırıyor.