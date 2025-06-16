İAOSB Yönetimi'nden AK Parti'ye Ziyaret

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı makamında ziyaret etti.

İAOSB'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette yürütülen projeler, bölgenin sanayi altyapısı ve İzmir sanayisinin gelişimi üzerine istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede Karace ve Karabağlı, AK Parti Genel Sekreteri İnan'a, İAOSB'nin mevcut durumu ile geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi verdi.