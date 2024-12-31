İBB, 2019-2024 Döneminde 2.058 Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika
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İBB, 2019-2024 Döneminde 2.058 Kaçak Yapıyı Yıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019-2024 yılları arasında ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması ile kentsel alanların düzenlenmesine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle tarihi ve kamusal alanların korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, halkın bu alanlara erişimini kolaylaştırdı.

31.12.2024 11:03  Güncelleme: 12:36
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019-2024 döneminde kent genelinde ruhsatsız ve kaçak 2 bin 58 yapının yıkıldığı, kamusal alanların yeniden halkın hizmetine sunulduğu belirtildi. Özellikle Üsküdar, Fatih, Beyoğlu ve Maltepe gibi bölgelerde yapılan müdahalelerle İstanbul'un tarihi, doğal ve kamusal alanlarının yeniden düzenlendiği bildirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılından itibaren kent genelinde özellikle kamusal alanların ve tarihi dokuların korunması amacıyla kapsamlı bir yıkım operasyonu başlatıldı.

Üsküdar Salacak Sahili'nin kurtarılışı

Açıklamaya göre, Salacak Sahili, kaçak yapıların yoğun olduğu bölgelerden biriydi. 2022 yılında tamamlanan yıkımlar sayesinde Mimar Sinan'ın tarihi Kuşkonmaz Camii etrafı temizlenerek, sahil halkın hizmetine açıldı. Sahil boyunca imar planına aykırı olan 47 kaçak yapı tamamen kaldırıldı.

Fatih Tarihi Yarımada'da çalışmalar

Fatih'te Şehrin kalbi niteliğindeki Sultanahmet Meydanı, Ayvansaray ve Beyazıt gibi bölgelerde izinsiz yapılar yıkıldı. Bu çalışmalar, tarihi dokunun korunmasına yönelik önemli bir adım oldu.

Maltepe sahil şeridinde doğal doku korundu

Maltepe sahilinde Kıyı Kanunu'na aykırı yapıların yıkılmasıyla sahil bandı yeniden düzenlendi. Özellikle Şelale Parkı'nda yer alan kaçak yapıların kaldırılması, halkın bu alanlara erişimini kolaylaştırdı.

Beyoğlu'nda kentsel sit alanlarında koruma

Tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla Beyoğlu'nda çalışmalar yürütüldü. Kentsel sit alanı ilan edilen bölgelerde, izinsiz kafeler ve ticari yapılar kaldırıldı. Tepebaşı'ndaki kaçak kafeler yıkıldı.

Çekmeköy ve Şile: Tarımsal alanların korunması

Türkiye'nin önemli tarımsal alanlarından Çekmeköy ve Şile'de, doğal sit alanı olarak belirlenen alanlardaki kaçak yapıların yıkılması, bölgelerin doğal dengesinin korunmasına katkı sağladı.

Yıllara göre yıkımlar

Çalışmalar kapsamında, 2019 yılında 798, 2020 yılında 610, 2021 yılında 117, 2022 yılında 257, 2023 yılında 117, 2024 yılında 159, toplam  2058 yıkım gerçekleşti. Yıkımlar sırasında bazı yapı sahiplerinin mahkemelere yaptığı itirazlar, yasal zemin üzerinde çözülerek İBB lehine sonuçlandı. İBB Zabıta Dairesi ekipleri, hukuka uygunluk ilkesinden taviz vermeden operasyonları gerçekleştirdi.

Daha yaşanabilir bir İstanbul

Yapılan müdahalelerin, İstanbul'un tarihi, doğal ve kamusal alanlarının korunması için önemli bir dönüm noktası olduğu belirtilen İBB açıklamasında, denetimlerin aralıksız süreceği ve kamuya ait alanların halkın hizmetine sunulması amacıyla çalışmalara devam edileceği bildirildi. Bu çalışmalar sayesinde İstanbul, yaşam kalitesinin daha yüksek, doğal ve tarihi alanları korunmuş bir kent olma yolunda önemli bir adım daha atıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, 2019-2024 Döneminde 2.058 Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika

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