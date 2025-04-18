İBB 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
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İBB 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

İBB 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

İBB Meclisi'nde 2024 yılı faaliyet raporu, 158 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

18.04.2025 00:09
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İBB Meclisi'nde oylanan 2024 yılı faaliyet raporu, 158 kabul oyu ve 97 ret oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan ayı toplantılarının 3'üncü oturumu Meclis 2'inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ Başkanlığında Saraçhane'deki İBB binasında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşması yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, " Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları haksız yere tutukludur. Belediye Meclisi üyelerimiz, belediyelerimizin bürokratları, belediyelerimizin bütünüyle şeffaf, her safhası denetlenen bir süreç içinde birlikte çalıştıkları, şirketlerin sahipleri ve yöneticileri haksız yere tutukludurlar. Her birine buradan sevgi ve saygılarımı, destek ve dayanışma duygularımı gönderiyorum. Bizim şiarımızda halka hizmet hakka hizmettir. Milletin parasını doğrudan millete verme anlayışıyla hareket eden Belediyemiz, İstanbullulara sunulan sosyal destekleri 6 kat artırmış ve alabildiğine çeşitlendirmiştir. Ücretsiz süt dağıtımından Anne Kart uygulamasına, Yuvamız İstanbullardan, Öğrenci yurtlarına, çiftçilere destekten, öğrenci desteklerine, yeni doğan paketinden emeklilere pazar desteğine. Kent Lokantalarından Bölgesel İstihdam Ofislerine, Bağımlılıkla Mücadele Hizmetlerinden, Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezlerine İstanbul'un ve ülkemizin belediyecilik tarihinde görülmemiş, pek çok öncü uygulamaya imza attık. Bir yandan bu halkçı uygulamaları sürdürürken bir yandan da İstanbul tarihinin en yatırımcı, en icraatçı yönetimi olduk. Metro ve ulaşım yatırımlarımız. Altyapı ve çevre yatırımlarımız, Kentsel dönüşüm, Yeşil alan, Eğitim, kültür, Sağlık ve spor yatırımlarımız rekor düzeydedir" dedi.

FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ

Açılış konuşması sonrasında meclis üyeleri konuşmalarını yaptı. Konuşmaların ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından İBB 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun sunumu yapıldı. İBB 2024 Yılı Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylamasında 158 kabul oyu ve 97 ret oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Faaliyet raporunun kabulünün ardından gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. Gündem maddelerinde yer alan Çatalca ilçesindeki 'Nar Sokak' isimli sokağın isminin 'Volkan Konak Sokak' olarak değiştirilmesi ve Maltepe ilçesindeki Orhangazi Parkı'nın içinde yer alan kaykay parkının isminin 'Mattia Ahmet Minguzzi Spor Parkı' olarak değiştirilmesi teklifleri oy birliği ile kabul edildi. 2 bin 500 adet taksinin gerçek kişilere 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle işletilmesine yönelik ihale yapılması ile ilgili maddede ise, AK Parti meclis üyelerinin hukuki bir sıkıntı olmaması için ortak bir komisyon kurulması yönünde itirazda bulundu. İtiraz sonrasında madde oy birliği ile kabul edildi.

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Kaynak: DHA

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