İBB Araç Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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İBB Araç Kazası: 3 Yaralı

İBB Araç Kazası: 3 Yaralı

Bayrampaşa'da İBB'ye ait yol bakım aracı 8 araca çarparak devrildi, 3 kişi yaralandı.

01.11.2024 11:16
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Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İBB'ye ait 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu park ve seyir halindeki 8 araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerden Adil Demirel, kazadan yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Kontrolden çıkan araç hızla gelip aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi." dedi.

Görgü tanığı Uğur Arslan da yol bakım aracının sürücüsünün yayalara çarpmamak için araçlara çarptığını öne sürdü.

Ekiplerin, hasar gören araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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