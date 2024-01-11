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İBB Arıtma Tesisinde Tartışma Sonucu Bıçaklama Olayı - Son Dakika
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İBB Arıtma Tesisinde Tartışma Sonucu Bıçaklama Olayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisinde çalışan Erdal Y., tartıştığı arkadaşı Serdar Karaçeper'i sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Karaçeper hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İBB Arıtma Tesisinde Tartışma Sonucu Bıçaklama Olayı
11.01.2024 - 14:35,
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da İBB Arıtma Tesisinde çalışan Erdal Y., tartıştığı arkadaşı Serdar Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Karaçeper kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kemerburgaz'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisinde meydana geldi. İddialara göre, Erdal Y. ile Serdar Karaçeper arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Erdal Y., yanında bulunan bıçakla Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Karaçeper kanlar içerisinde yere yığılırken tesis çalışanları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaçeper'i ağır yaralı olarak hastaneye götürürken, Erdal Y. ise gözaltına alındı.  Karaçeper hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
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Olay, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Arıtma Tesisinde Tartışma Sonucu Bıçaklama Olayı - Son Dakika
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