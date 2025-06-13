İBB Avukatlarından Şeffaflık Talebi

(İSTANBUL) – İBB Savunma Avukatları, İBB soruşturmasının savcılarıyla görüşme taleplerinin reddedilmesi üzerine yaptıkları açıklamada, "19 Mart'tan beri yaşadığımız süreç modern hukuk kazanımlarının tam manasıyla reddiyesi halindeyiz. Savcılar bir gölge gibi hareket ediyorlar. Duruşma salonları bize kapalı. Ne olduğunu, sürecin nasıl yürütüldüğünü bilmiyoruz. İddianameyse iddianame, takipsizlik kararlarıysa takipsizlik kararları, derhal sürecin bize şeffaf hale getirilerek gerekli kararların tanzim edilmesini talep ediyoruz" dedi.

İBB Savunma Avukatları, İBB soruşturması kapsamında soruşturma savcılarıyla görüşmek istedi. Ancak 3 soruşturma savcısı da görüşme talebini reddetti. Buna ilişkin açıklama yapan İBB Savunma Avukatları, şöyle konuştu:

"19 Mart'tan beri olağanüstü hukuk süreci içerisindeyiz. Normal şartlarda soruşturma sürecinde ve yargılamanın devamında silahların eşitliği ilkesi olarak işlemesi gereken süreç bir silahın diğerine tahakkümü olarak işlemektedir. 19 Mart'tan beri yaşadığımız süreç iddia makamının soruşturma sürecindeki bütün sujelere tahakkümü şeklinde işlemektedir. Duruşmalar bize açılmıyor, dilekçelerimizin akıbeti hakkında bilgi alamıyoruz. Müvekkillerimiz tutukluluk süreçlerine aktarıldıktan sonra muhtelif şehirlere gerekçesi bile belli olmayan şekillerde sevk ediliyorlar. Bu sevk zamanları sözde iddia makamları bakımından stratejik zamanlar olarak addediliyor. Bu zamanların özellikle bayram öncesi, ailelerle görüşme süreci öncesi, düzen oturduktan sonraki süreçlerde kararlar olduğunu özellikle belirtiyoruz.

"Bu süreç Orta Çağ hukukunu bile aratan bir süreçtir"

19 Mart'tan beri yaşadığımız süreç modern hukuk kazanımlarının tam manasıyla reddiyesi halindeyiz. Savcılar bir gölge gibi hareket ediyorlar. Duruşma salonları bize kapalı. Ne olduğunu sürecin nasıl yürütüldüğünü bilmiyoruz. İddianameyse iddianame, takipsizlik kararlarıysa takipsizlik kararları, derhal sürecin bize şeffaf hale getirilerek gerekli kararların tanzim edilmesini talep ediyoruz. Bu sürecin bu şekilde ilerlemesi mümkün değildir. Bu süreç Orta Çağ hukukunu bile aratan bir süreçtir. Savcılarla görüşmeye gittik biraz önce, değil görüşmek, değil bir şekilde iletişim halinde olmak, kendileriyle ve katipleriyle ortak bir zeminde iletişim kurmak bile imkansız. Hukuk sistemleri açısından savcıların avukatlara yönelik herhangi bir üstünlüğü yoktur. Süreci bize şeffaf hale getirmek zorundalar. Buradan açık yürekliliklere söylüyoruz, gerekli olan nedir? Dosyalardan istifa mı etmemiz bekleniyor eğer avukatlara gerek yoksa meclis Ankara'da, düzenleme yapsınlar, avukatlara gerek yok desinler. Yasama düzenlemesini yapsın ve süreci bizden alsınlar ama eğer biz varsak, süreci takip etmek istiyoruz. Şart ve koşullar ne olursa olsun sürecin peşinde olacağız. Asla ve asla hukuksuzlukların peşini bırakmayacağız. Savunma olarak bir duvar olup hukuksuzluklara geçit vermemek için bütün irademizi ortaya koyacağız."