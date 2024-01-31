Murat Kurum: "Gerekirse İETT şoförü hanımefendileri evlerine bırakacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle bir araya gelerek seçim vaatlerini paylaştı. Kurum, kentte huzur vurgusu yaptığı açıklamasında "Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak." dedi.
Kurum, kadınlarla ilgili projeleriyle ilgili "İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir.' diyeceğiz, 'Gözün arkada kalmasın, Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir yanında.' diyeceğiz. Buradaki girişimci hanımefendilerimiz gibi işini kuracak hanımefendiler, vereceğimiz sermayelerle, İSMEK'te vereceğimiz yine eğitimlerle, desteklerle kendi işini kurabilecek. Aile ekonomisine destek olacak, çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmek için bir mücadele verecek ve biz de ona katkı sunmuş olacağız. Onun mutluluğuna, onun duasına inşallah şahitlik etmiş olacağız." dedi.
Emeklilere yönelik projelerine değinen Kurum, "Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere tüm emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız. Gerçek belediyecilik yapacağız bunun için de ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız." diye konuştu.
İstanbul'un deprem riskine işaret eden Kurum, afete dirençli bir İstanbul, bir Bayrampaşa inşa etmek istediklerini aktardı. Kurum, "Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz, 1,5 milyon risk altındaki evde, inanın korku içinde yaşıyor. Hele hele 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Planlı, programlı bir şekilde, ekip ruhuyla." dedi.Bayrampaşa Millet Bahçesi'nin hazırlık sürecinden de bahseden Kurum, şöyle devam etti:
"İstanbul'un en riskli yerlerinde seferberlik anlayışıyla başlayarak her ilçede, her mahallede biz deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Bu projelerin odağına da komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız ve mahalle kültürünü, oradaki değerlerimizin korunacağı, milletimizin mutlu, huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. Evde ekonomiyi siz yönetiyorsunuz, öyle değil mi? İşte sizler 'Biz bu evleri yapacak parayı nerede bulacağız.' diyorsunuz. Orada da biz sizin yine yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için 'Yarısı büyükşehirden.' diyeceğiz ve sizlere 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla birlikte toplamda 1,5 milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları sizlerin rızası çerçevesinde 18 ayda sizlere teslim edeceğiz."
İnsanların huzur ve güven içinde belediye otobüslerine binmelerini istediklerini ve bunu sağlamak için İETT şoförünün gerekirse bir hanımefendiyi evinin kapısına bırakacağını anlatan Kurum, okullara ve öğrencilere yönelik projeleriyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Çocuğunuzun okuldaki güveni ve sağlığı da bizim için çok değerlidir. Bunun için de okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisiyle ilgili tüm taleplerini karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyeye inşallah biz getireceğiz. Size 3 müjdemiz daha var. Çocukların İstanbul'unda, ilköğretim çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz ve öyle bizim vereceğimiz beslenme desteği işte bunun yarısı kadar süt olmayacak. Çocuklarımıza orada huzurla, güvenle okula gidecekleri, sizin gözünüzün arkanızda kalmayacağı bir anlayışı tesis edeceğiz.
İstiyoruz ki İstanbul'da eğitimin değerli olduğu, okula gidenin mutlu olduğu, ailesinin huzurlu olduğu bir anlayışı sergileyelim. Çocuklarımız en güzel şartlarda büyüsün, yetişsin ki bu ülkeye bu ülkenin geleceğine, Türkiye Yüzyılı'na daha güzel hizmetleri, eserleri kazandırsınlar. İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile kartla 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere daha önce verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Burada artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de eşlerinizin de yani babalarımızın da çocuklarımızla birlikte (ücretsiz) seyahat etme hakkını da tanıyoruz. Yani hem annelerimiz hem de babalarımız 0-6 yaşa kadar çocuğunu otobüsle birlikte ücretsiz bir şekilde okula götürebilecek, gezinti yapabilecek."
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