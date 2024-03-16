İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Konuşması Sırasında Provokasyon Girişimi - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Konuşması Sırasında Provokasyon Girişimi

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Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında Kuran'ı Kerim'i havaya kaldırarak provokasyon girişiminde bulunan B.K. adlı kişinin geçmişteki suçları ve tutukluluk süresi belirlendi. İstanbul Valiliği, yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel bağlantısına rastlanmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

16.03.2024 20:48  Güncelleme: 20:49
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Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabı olan, 6,5 kilometrelik Çekmeköy- Samandıra hattınının açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında Kuran'ı Kerim'i havaya kaldırarak provokasyon girişiminde bulunan B.K. adlı kişinin "Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme, Hakkı olmayan yere tecavüz, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı belirlendi. Olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel bağlantısına rastlanmadığı ve ancak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında, (B.K) adlı vatandaşın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde:

(B.K) adlı şahsın "Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme, Hakkı olmayan yere tecavüz, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir.Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır"

"ELİNE YÜCE KURAN'I ALIP, ONUNLA SİYASET YAPANI ALLAH ISLAH ETSİN"

Metro hattı açılışında İmamoğlu'nun konuşması sırasında, elinde Kur'an-ı Kerim bulunan yaş almış bir kadın, "Başkanım bakar mısınız elimde Kur'an-ı Kerim var..." diyerek bazı suçlamalarda bulunmuş, provokasyon girişiminde bulunmuştu. Alanı dolduran vatandaşların tepkisini dindiren ve sakin olmaya davet eden İmamoğlu ise şöyle tepki göstermişti:

"Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Tamam. Sakin, sakin. Ablamız, aldanmış bir ablamız. Ablamız aldanmış bir ablamız. Sakin, sakin. Elinde Kur'an-ı Kerim'le iftira atmak, günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında, Allah ona yardım etsin. Sakin, sakin, sakin. Şimdi bu arkadaşlar, bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline Yüce Kuran'ı alıp, onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız, onları da. Bu millet onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona ne diyeyim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nun Konuşması Sırasında Provokasyon Girişimi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Konuşması Sırasında Provokasyon Girişimi - Son Dakika

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