İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris programıyla ilgili soru önergesi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris programıyla ilgili soru önergesi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin soru önergesi verildi. AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Çimen, Paris'teki İstanbul Evi'nin günlük kirasını ve organizasyonun maliyetini sordu. CHP'li Meclis Üyesi Can Çobanoğlu ise bu soruların iyi niyetli olmadığını belirtti.

11.09.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Çimen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin soru önergesi verdi.

Paris'teki İstanbul Evi olarak adlandırılan şaşaalı mekanın günlük kirasının ne kadar olduğunu soran Çimen, "Gece yapılan eğlence organizasyonunun katılımcıları kimlerdir ve ne kadar para harcanmıştır? Katılımcıların CHP Genel Merkez yöneticileri, İBB Başkanı ve ekibi ile CHP'li ilçe belediye başkanları ve eşleri olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla katılımcılar bu seyahat ve organizasyon için bir bedel ödemiş midir?" diye sordu.

Söz konusu seyahate ve organizasyona toplam ne kadar para harcandığını ve bağışçıların kimler olduğunu da soran Çimen, "Bağışçıların İBB'ye bağlı kuruluşlarla bir bağı ya da ilişkisi var mıdır? Bağışçıları açıklayacak mısınız?" sorularını yöneltti.

Soru önergesi üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Can Çobanoğlu, "Bir Olimpiyat Evi'dir, İstanbul Evi'dir gidiyor. Türkiye'nin değerlerine hep birlikte sahip çıkalım. Bu bir siyasi mesele değildir. Olimpiyatlar dünya literatüründe ülkelerin tanıtımı için gençliğin özendirileceği ve ekonomiye çok büyük katkı sunulan platformlardır. Dolayısıyla tekraren bu soruların sorulmasının iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, "Bu organizasyonda Olimpiyat Evi'nde neler oldu, neler yapıldı? Bu sürece katkı verecek hangi görüşmeler yapıldı, kimleri ağırladınız? Bunlarla ilgili bugüne kadar değerlendirme duymadık. Varsa bu bilgiyi paylaşsınlar. O kadar harcanan parayla İstanbul'a katma değer oluşturacak ne sağladınız bunları öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi kabul edildi.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Can Çobanoğlu, AK Parti, istanbul, Politika, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris programıyla ilgili soru önergesi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:19:25. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris programıyla ilgili soru önergesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement