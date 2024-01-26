İBB Başkanı İmamoğlu, Muharrem İnce ile konuşmalarını gözden geçireceğini söyledi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Sayın İnce'yle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık. Onun bana olan saygısını, hürmetini, sevgisini biliyorum. Benim de ona olan sevgi, saygı, hürmetimi o biliyor. O bakımdan bu cümleleri söylemişse niçin söyledi, bir gözden geçireceğim" dedi.

İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SAYIN İNCE'YLE BİZ BU TONDA BU DİLDE VE BU KAVRAMLARLA KONUŞMADIK

Muharrem İnce'nin açıklamaları sorulan İmamoğlu, '" Sayın İnce'yle birkaç kez görüştüm. ve görüşmelerimiz bu söylemlerinin tam tersi bir durumdu. Açıkçası niçin bu duruma geldi ben bilmiyorum. Çünkü benimle söylemleri veya şahsıma dönük şu söylediğiniz cümleleri söylemişse bu cümlelerin muhatabı değilim. Ne demek istiyor açıkçası bilmiyorum. Açıklamasından şu ana kadar bir medyada irdelemedim, incelemedim. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Sayın İnce'yle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık. Onun bana olan saygısını, hürmetini, sevgisini biliyorum. Benim de ona olan sevgi, saygımı, hürmetimi o biliyor. O bakımdan bu cümleleri söylemişse niçin söyledi, bir gözden geçireceğim. Doksan biri bilmemek suç değil. 2019'u bilmek marifet. Daha sonrasını da marifet olarak hayatımıza eklemek istiyoruz. Milletin kazanmasını istiyoruz. Umut ederim Sayın İnce bu kararını gözden geçirir" şeklinde konuştu.

BU SEÇİMDE MİLLETİMİZ GERÇEKTEN HİZMET EDENİ AYIRT EDECEK VE ONA GÖRE TERCİHİNİ YAPACAK

Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Murat Kurum'un vaatleri hakkındaki soruya ise, " Bugün aslında şöyle bir durum yaratılıyor. Ben çok fazla bu tür konuşmaları farklı yönüyle izlerim. Yani acaba bir hazırlık var. İyi bir hazırlık mı? Bizde faydalanabilir miyiz? Ama büyük bir kısmının kes kopyala yapıştır gibi olması ilginç ve yanı sıra hani bizim beş yıl önce İstanbulluların gündemine taşıdığımız birçok projelerin ha bir nevi böyle bir yan sanayi gibi şekil değiştirip servis edilmesi de ayrı bir tespitim. Tabii bir başka boyutuyla şunu da söylemekte fayda var. Biz neticede beş yılı bile dolmamış dört buçuk yılı bitmiş bir yönetimken bu şehri yirmi yıla yakın yönetmiş bir anlayışın bugün bizim üzerinden proje açıklamak zorunda kalması ve bir kısım hayati diye tarifledikleri İstanbul'a çağ atlatacak diye söyledikleri Kanal İstanbul ağzına bile almamış olması bugün baktığımızda yine halkı aldatmaya dönük bir yolculuğu tarifliyor. Ama bizim milletimiz aldanmaz. Bizim milletimiz iktidardınız, niye yapmadınız der. İki, madem çağ atlatacaktı, bizi İstanbul için büyük bir tehdit dediğimiz Kanal İstanbul ismini niçin ağzınıza almıyorsunuz der. Bizim vatandaşımızı aldatamayacaklar. Sefaköy, Beylikdüzü ve İncirli metro hattı projesini de açıklayan bir sunum gördük. ya bir imza atılsa zaten ihaleye çıkacak. Bir ihale yapılması için bir imza, bir kalem, bir mürekkep, ne para istiyoruz ne kefalet istiyoruz. Onun için bu millet buna aldanmaz. Seçim öncesi bu tür manevralarla girilen bu seçimde milletimiz gerçekten hizmet edeni gerçekten proje hazırlayan proje üreteni ayırt edecek ve ona göre tercihini yapacak. Bu büyük bir tarihin görmediği, siyasette tarihin görmediği çok büyük bir milletin oluşturduğu, halkın oluşturduğu bir ittifakı İstanbul'umuza ve bütün ülkemize yaşatacak. Bunu şimdiden hissediyorum. Bu büyük bir uzlaşma olacak. Bu büyük bir şehirli, kentli kent uzlaşması olacak. Göreceksiniz 31 Mart'ta bu vaatleri açıklayanlar aslında. Hiçbir hazırlık yapmadıklarının karşılığını cevap olarak oylarıyla alacaktır"' dedi.

TAKSİ MESELESİNİN DE ÇÖZÜMÜ BİZİZ

Taksi sorunu ile soruya cevap veren İmamoğlu, "Dediğim gibi yani mesele gerçekten trajikomik. İnsan bugün ülke 22 yıldır yöneten İstanbul'da yirmi beş yıl yerel yönetimi yönetmiş kişilerin çözemediği yani yeni olmayan bu sorunları bir sorun vardır yeni iki yıldır üç yıldır anlarım. Uzun yıllardır gündeme dahi getirememiş ya da getirmemiş. Arkasında hangi hesap kitap varsa bugün ise dört buçuk yıldır bizim mücadele ettiğimiz, çözdüğümüz ya da çözmek üzere projesini hazırladığımız ya da başlamak üzere olduğumuz vaatlerden bir tanesi de. Taksi meselesi. Çünkü biz direkt hiç korkusuzca böyle bir sorun var. Çözümü de hazır. Çözümü yapmak istiyoruz diye taşıdığımız konular. Ara yollar bularak bir kısmını çözdük ama daha büyük köklü bir çözüme ihtiyacı var. Meselesinin bunu da önümüzdeki dönem biz de çözeriz. Bunlar verdikleri sözü unutanlar, bunlar verdikleri sözle uygulamaları farklı olanlar bunlar daha bir iki yıl önce İstanbul'u çağ atlatacak diyen dedikleri Kanal İstanbul'un boğazlarını düğümledikleri ve söyleyemedikleri, niye onu söylerlerse oy kaybedecekler. Onu söylerlerse milletin bu kıtlıkta bu yoklukta bu ekonomik zorlukta. Yüz milyarlarca doları Euro harcayacaksınız diye boğazlarını sıkarlar diye korktukları için onu ağızlarına alamıyorlar, açıklayamıyorlar. O bakımdan milletimiz dediğim gibi aldanmayacak. Taksi meselesinin de çözümü biziz. Çünkü taksici esnafını o direksiyon başındaki on binlerce direksiyon sallayan akşama kadar emek veren taksici esnafını da en çok düşünen biziz. İstanbullunun taksi sorununu da en çok düşünen ve gündeme getiren biziz" dedi.