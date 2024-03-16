İBB Başkanı İmamoğlu, Muhtarlarla İftar Programında Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kentteki muhtarlarla iftar programı yapıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünlere gelene kadar büyük demokrasi mücadeleleri verildiğini söyledi.
Muhtarlık makamının demokrasinin başlangıç noktası olduğunu belirten İmamoğlu, "Muhtarlık makamı demokratik sistemin temelidir ve bütün bir sistem bu temel üzerine aslında inşa edilir. Oradan başlar ve yukarıya doğru devam eder. Sizler bütün bir sistemin üzerine inşa edildiği değerli bir makamdasınız." diye konuştu.
Muhtarların vatandaşın dert ortağı, idarenin ise çözüm ortağı olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Biz bugüne kadar tam da söylediğim bu anlayışla hareket ettik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Biz seçilmişlere olan saygıdan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki içine değerli muhtarlarımızın katılmadığı hiçbir projede yeterli başarı elde edilemez." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, daha sonra belediyenin muhtarlarla ilgili yaptığı hizmetleri anlattı.
Çekmeköy halk buluşması
İmamoğlu, Çekmeköy'de halk buluşmasına katıldı.
Çamlık Mahallesi'ndeki buluşmada otobüsün üzerinden katılımcılara seslenen İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe- Samandıra metro hattında, 6,5 kilometreden fazla, 4 duraklı metroyu bugün açtıklarını söyledi.
Metronun 15 gün ücretsiz olacağını hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Hayırlı uğurlu olsun. 1 yıl sonra da onun ucunu ta Sultanbeyli'ye götüreceğiz. O bölümün de yüzde 75'i bitti. Pazartesi günü bir metro da karşıda, Ataköy- İkitelli metrosunu açıyoruz. Hem de 18 Mart Çanakkale Zaferi Günü'nde. Hayırlı, uğurlu olsun."
Çekmeköy'e "Çerkezköy" diyen İmamoğlu daha sonra hatasını düzeltti
CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez ve kendisine destek isteyen İmamoğlu, "Burada söylüyorum, Orhan Çerkez ile birlikte, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Çerkezköy'de ve İstanbul'da ahlaklı, erdemli, gayretli, adaletli bir yolculuğa Çerkezköy'ün güzel insanları..." dedi.
Burada yanlış söylediğini fark eden İmamoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Çekmeköy'ün güzel insanları hazır mı? Yol yürümeye hazır mı, birlikte çok koşmaya hazır mı? Seçime kadar Çekmeköy'ün insanları çok çalışmak zorunda... Birlikte çalışmaya, konu komşuya selam verip oy istemeye, bakın bize oy isteyin, gönlünüz ferah olsun, başınızı aşağıya eğdirmeyiz."
Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı İmamoğlu, Muhtarlarla İftar Programında Konuştu - Son Dakika
Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında Türkler ve Almanlar bir araya geldi. Programa sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri, diğer dinlerin temsilcileri ve davetliler katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, küresel topluma Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve kriz bölgelerine yardım çağrısında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaştırma biriminde çalışan Fatih E., alacaklarının verilmediği gerekçesiyle kendisini yakma girişiminde bulundu. Polislerin ikna çabaları sonucu Fatih E. teslim oldu ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yıldır birlikte iftar açma geleneğini sürdürüyor. Mahalle gençleri yemekleri servis yaparak bu geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Mahalle sakinleri, her gece bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştiriyor.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?