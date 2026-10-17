İBB davasında İmamoğlu, Baki Aydöner iddiasına \'Canına okurdum\' dedi

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN-ESRA TOKAT

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda çapraz sorgusu yapılan Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner'in kendi adını kullanarak müteahhitlerle görüştüğü veya iş takibi yaptığı iddiasına ilişkin, "Canına okurdum" dedi. İhale ve hakediş ödemelerine müdahale ettiği iddiasını reddeden İmamoğlu, "Bu şekilde bir talimatım olmamıştır, kimseye de buna müsaade etmem" diye konuştu. İtirafçı tutuksuz sanık Adem Soytekin'in sorularını cevaplayan İmamoğlu, "Ben müteahhide söz hakkı bırakmam. Bir müteahhit işini gerçekten iyi yapıyorsa onun hakkını herkesten fazla korurum. Avcılar bitmek üzere, Bahçelievler'deki stat da bitti ve teslim edildi. Nasıl böyle bir şey aklına geliyor? Ekrem İmamoğlu senin firmanı batırmakla mı uğraşacak? Aklını mı yedin sen?" dedi. İmamoğlu'nun çapraz sorgusu tamamlandı, avukatları savunma yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 101'inci gününde, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmada, İmamoğlu'nun çapraz sorgusu yapıldı.

Mahkeme Başkanı ve savcının sorularının ardından sanıklar İmamoğlu'na soru yöneltti.

MAHKEME BAŞKANI İLE İMAMOĞLU ARASINDA GÜLDÜREN "GÜZEL BAĞLADI" DİYALOĞU

Tutuklu İBB Spor Kulubiü Başkanı Fatih Keleş'in Cebeci Maden Sahası'na ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, sahadaki denetim ve izin süreçlerine ilişkin, "Orman Bakanlığı'na ya da Orman Bölge Müdürlüğü'ne soru sorulmasını önerdim. Sayın Savcı'ya, 'Bakanlık burayı denetlemiş mi, Orman Bölge Müdürlüğü gidip gelmiş mi?' diye sorulmasını ve bu konuda bir soruşturma başlatılmasını önerdim" dedi.

İSFALT'ın sahadaki rolüne ilişkin ise "İSFALT'ın bu işi ortaklığı karşılığında üstlendiğini ifade ettim. Ancak işin esas maliki konumunda değil; onun da bir protokole bağlı olduğunu söyledim. Maden sahasına dönüştüğü 2018 yılında, yani biz göreve gelmeden önce, protokole bağlanmış bir husus bu" ifadelerini kullandı.

Keleş'in sorularının uzaması üzerine mahkeme başkanı, "Fatih Bey, soru mu soruyoruz, iddia makamına cevabınızı soru yöntemiyle mi kullanıyoruz" diye sordu. Bunun üzerine Keleş, İmamoğlu'na dönerek "Yani buradaki Çevre Koruma'nın bu yol belgesini MAPEG'in talebi üzerine verdiğini biliyor musunuz Sayın Başkanım" diye soru sordu. İmamoğlu ise "Güzel bağladı" dedi. Mahkeme başkanı da "Sizden öğrendi" karşılığını verdi.

İMAMOĞLU'NDAN SOYTEKİN'E: "AKLINI MI YEDİN SEN?"

İtirafçı tutuksuz sanık Adem Soytekin, yaptığı kreş, okul, cami, yol ve kavşak çalışmalarına ilişkin bağış süreçlerini anlatarak İmamoğlu'na sorular yöneltti.

Soytekin, "Ben yaptığım kreşlerde, okullarda, camilerde, belirli yol ve kavşaklarda önceden tercih edilmedim. Ben işi yapmış, bitirmiş olurdum. Bütün sermayesini kendi paramla karşıladım. Yaklaşık sekiz ay sonra bağışçı bulundu ve para ödendi" dedi.

Soytekin, "Ben Sayın Ekrem İmamoğlu'na şunu sormak istiyorum: Eğer bu rüşvetse bana neden açıklama yapılmadı? Bu konuda neden yalnız bırakıldım? Ben bunların hepsini bağışlıyorum diye biliyordum ama verenler rüşvet olduğunu iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Soytekin'e, "Buraya gelip ya da tutuklandıktan sonra beyanlarına eklemeler yapan, ifadelerini değiştiren çok kişi oldu. Sen de biliyorsun, sen de yaşadın. Onun için sen yandın ve burada her şeyi anlattım, sen de duydun" diye yanıt verdi.

Soytekin'in KİPTAŞ'taki hakediş ödemeleri üzerinden para istendiği iddiasını gündeme getirmesi üzerine İmamoğlu, "Adem, birincisi, ne Ali Kurt'un ne de bir başkasının böyle bir şeye cesaret etmesi mümkün. İkincisi, burada senin bir iddian var. Başka bir ortağın da çıkıp 'Bizim böyle bir eylemimiz asla olmadı' dedi. Dolayısıyla senin ifadenin tam tersini söyledi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Hiç kimse benim adıma, senin bahsettiğin nitelikte rüşvet vesaire isteyemez" dedi.

Soytekin'in şirketinin batırılmaya çalışıldığı iddiasına da tepki gösteren İmamoğlu, "Ben hiç kimsenin ekmeğine göz dikmem. Herkesin kazanması ve zarar etmemesi için müteahhitlerin bile yanında durdum. Bürokratlarıma, 'Aman, titiz olun' dedim" diye konuştu.

İmamoğlu, "Ben müteahhide söz hakkı bırakmam. Bir müteahhit işini gerçekten iyi yapıyorsa onun hakkını herkesten fazla korurum" ifadelerini kullandı. Avcılar'daki projeye ve Bahçelievler'deki stadyuma işaret eden İmamoğlu, "Avcılar bitmek üzere, Bahçelievler'deki stat da bitti ve teslim edildi. Nasıl böyle bir şey aklına geliyor? Ekrem İmamoğlu senin firmanı batırmakla mı uğraşacak? Aklını mı yedin sen?" dedi.

Soytekin'in, Mehmet Pehlivan'ın 7 Mart'taki bir toplantıya İmamoğlu'nun talimatıyla katıldığı yönündeki iddiasını sorması üzerine İmamoğlu, "Mehmet Pehlivan 'Katılmadım' diyor, HTS kayıtlarında da yok. Bunları bana sormanın anlamını hala anlayamadım" ifadelerini kullandı.

ALİ KURT'A "KULAĞINI TIKA, İŞİNE BAK" MESAJINI DOĞRULADI

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 2019 yılında TOKİ'de görev yaptığı dönemde AKP döneminde işe alınan bürokratlarla çalışması nedeniyle eleştirildiğini ve istifayı düşündüğünü belirterek, İmamoğlu'nun kendisine "Kulağını kapa, işine odaklan. Hızlıca KİPTAŞ'ı toparla ve temel at" mesajını gönderip göndermediğini sordu.

İmamoğlu, "Sana da 'Kulağını tıka, işine bak' dedim. Herkese de aynı şeyi söyledim. Herkesle performansına göre devam ettim" yanıtını verdi.

Kurt'un çalışmalarını da değerlendiren İmamoğlu, "Emeğine teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir KİPTAŞ yönetimi ortaya koydun. Daha öncekileri biliyoruz, kayırmacılığı biliyoruz. Emeğine teşekkür ediyorum" dedi.

Kurt, Soytekin'in ifadelerine ilişkin suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Bununla ilgili yalan beyanda bulunması ve yargıyı yanıltmaya yönelik davranışları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Kurt, bu hususun tahliye talepleri değerlendirilirken dikkate alınmasını da istedi.

İMAMOĞLU: "ÖDEME TABLOLARI ÜZERİNDEN HİÇ KONUŞMADIM"

Baki Aydöner ve Bulut Aydöner'in avukatlarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na, İstinye'deki iki taşınmazın Serbülent Danış'tan Bulut Aydöner'in sahibi olduğu Hanonoğulları DTM'ye zorla devredildiği ve ardından ortak girişimin hakediş ödemelerinin düzenli yapılmaya başlandığı iddiası soruldu.

İmamoğlu, ihale ve ödeme süreçlerine müdahale ettiği iddiasını reddederek, "Hiçbir zaman sizinle herhangi bir ödeme tablosu üzerinden konuştum mu? ya da 'Getirin bakayım, şu an hangi müteahhitlere ödeme yapıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz?' diye sordum mu?" dedi.

İmamoğlu, "Bu şekilde bir talimatım olmamıştır, kimseye de buna müsaade etmem" ifadelerini kullandı. Bir usulsüzlükten haberdar olması halinde yakın çalışma arkadaşlarıyla dahi ilişkisini keseceğini belirten İmamoğlu, "Bunun tek bir tarafını duysam, en yakınım dahi olsa, çalışma arkadaşlarımla hayatım boyunca ilişkimi keserdim" diye konuştu.

Baki Aydöner'in kendi adını kullanarak müteahhitlerle görüştüğü veya iş takibi yaptığı iddiası üzerine İmamoğlu, "Canına okurdum" yanıtını verdi.

Serbülent Danış'ı tanımadığını söyleyen İmamoğlu, "Tanımıyorum, öyle bir şey yok. Ne o adamı tanıyorum ne de Baki Bey'in kendi adına böyle bir diyaloğu olsa buna izin verirdim. Kendi namıma, kendi kişisel tavrımla canına okurdum. O kadar net söyleyeyim; arkadaşlığımı koparırdım" dedi.

KİPTAŞ'ın Pendik'teki Arkatlı projesinde bir dairenin devrine ilişkin soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Hiç kimseyle ilgili böyle bir şey olmadı" dedi. Söz konusu daireyle ilgili herhangi bir talimat veya isteğinin bulunmadığını belirtti.

İMAMOĞLU, ERTAN YILDIZ VE İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI AVUKATLARININ SORUSUNU CEVAPLADI

Ardından itirafçı Ertan Yıldız'ın avukatı, söz alarak İmamoğlu'na müvekkiliyle arasında husumet olup olmadığını sordu. İmamoğlu, "Benim bir husumetimin olmadığı, kendisine altı yıl boyunca verdiğim yetkilerden bellidir. Kendisinin bana karşı bir husumeti olabilir. Maddi ya da manevi nedenlerle, belki de sağlık nedeniyle yaşamaktan korktuğu için böyle davranıyor olabilir" yanıtını verdi.

Ertan Yıldız'ın avukatı, İmamoğlu'nun daha önce müvekkilinin sesini duyamadığını ancak onun bağırışlarını duyduğunu söylediğini hatırlatarak, "Cezaevinin duvarı nasıl bir duvardır ki sizin sesiniz duyulmuyor da Ertan Yıldız'ın sesleri duyuluyor" diye sordu. İmamoğlu, "Geceler boyunca duyduğum sesi tarif ettim" dedi.

Mahkeme başkanı, avukatın sorusuna müdahale ederek, "Bu sorunun yargılamaya bir katkısı yok" ifadelerini kullandı.

Avukatın, İmamoğlu'nun Ertan Yıldız için kullandığı "hayal kırıklığı" ifadesinin etkin pişmanlıktan yararlanmasıyla ilgili olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu, "Etkin pişmanlık ifadesinin içindeki iftiralarından dolayı" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanlığı avukatı da İmamoğlu'na denetim yapıp yapmadığını sordu. İmamoğlu, "2019'da göreve geldik. Yaptırdığımız denetimlerde 33 dosya hazırlandı. İçişleri Bakanlığı, 'Sen soruşturma, ben soruşturacağım' dedi ve dosyaları elimizden aldı. O günden beri çıt yok" diye konuştu.

İmamoğlu'nun çapraz sorgusu tamamlandı, avukatları savunma yapıyor.