İBB davasında Tora Pekin, 22 kişinin tutukluluk süresinin dolduğunu belirtti

Haber: Esra TOKAT - Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma yapan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, "Biz 19 Mart'tan bu yana süren, sürekli kılınan bir darbenin gölgesi altındayız" dedi. Tutukluluk sürelerine dikkat çeken Pekin, 22 kişinin tutukluluk süresinin dolduğunu belirterek, "Toplu tutuklanmanın toplu tahliye ile sonuçlanmasını bekliyorum" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 101'inci gününde, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmada, İmamoğlu'nun çapraz sorgusu da sona erdi ve İmamoğlu'nun avukatlarının savunmasına geçildi. İlk olarak avukat Tora Pekin savunma yaptı.

"19 MART'TAN BU YANA SÜREKLİ KILINAN BİR DARBENİN GÖLGESİ ALTINDAYIZ"

Pekin, sözlerine tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın da duruşmada bulunması gerektiğini belirterek başladı. Pekin, şöyle konuştu:

"Şimdi 578 gündür süren bir tutuklamanın gölgesi altında müvekkilim Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sorgusuna ek beyanlar için söz aldım. Öncelikle aslında ben almamalıydım bu sözü. Sözü avukat Mehmet Pehlivan almalıydı. Hem bir hukukçu, hem de savcılıkta o vardı. Şüpheli evresinde, savcılıkta benim müvekkilimle birlikte o vardı. O da burada olmalıydı, bu savunmayı da o yapmalıydı."

İMAMOĞLU: "AVUKATIMIN TUTUKLU OLMASI BENİM CİDDİ ANLAMDA CANIMI YAKIYOR"

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu duruşmada söz alarak, avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna ilişkin konuştu. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gerçekten avukatımın tutuklu olması, benim ciddi anlamda canımı yakıyor ve bunu burada Adem Soytekin'in yine bir toplantıya dayandırarak, katılmadığı bir toplantıya dayandırarak sorması da benim canımı çok yakıyor. Kaldı ki söylediğim HTS kayıtlarında da olmadığı belli olmasına rağmen. Belli şeyler var elimde, hani ben artık hissiyatım değil bazı elde ettiğim verilerle bu soruların belli bir bölümünün de kasıtlı şekilde kendisine sordurulduğunu da düşünüyorum. Açık ve net. Mecrasını şimdi anlatmamın çok bir anlamı yok, herkes anlıyor. Gerçekten bir insanın ilk andan itibaren savunma hakkının elinden çalınması, avukatının bu şekilde mağdur edilmesi ve işkenceye tabi tutulacak kadar bu şekilde tavır alınmasını, mesleğiniz açısından ve yargı açısından çok büyük bir yara olduğunu düşünüyorum. Olmayan bir toplantı, ki benimle ilgili bir toplantı yapacaksa zaten bilgim olur. Bu kadar nettir ilişkimiz, diyaloğumuz. Gerçekten bu da ağır bir yara."

Pekin, üzerlerinde yalnızca tutukluluğun gölgesinin bulunmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Evet, tutuklamanın gölgesinde söz aldım diye söyledim ama üzerimize düşen tek gölge bu değil. Biz 19 Mart'tan bu yana süren, sürekli kılınan bir darbenin gölgesi altındayız. Bu ülkede Sayın İmamoğlu ve yargılananların çoğu bunları dile getirdiler."

Davanın ne zaman biteceğinin belirsizliğine dikkati çeken Pekin, "Bu dava bitecek mi? Yoksa Adalet Bakanının da ifade ettiği gibi ek iddianamelerle sonsuza kadar sürecek mi, bunu bilmiyoruz" dedi.

"NİYE ALINDI SORUSU YANLIŞ BİR SORU"

Pekin, İmamoğlu'nun avukatlığını üstlendiği ilk dönemden itibaren dosyayı incelediğini belirterek, "İlk FETÖ operasyonu olduğu zaman doğal olarak her operasyonda doğal bir reflekstir, her şeyi inceleyip varsa yalan söylenen bir şey. Niye alındı, yani müvekkilim niye alındı? Bir şey var mı? Yani dosyada bir şey var mı, iki tane soru" ifadelerini kullandı. Pekin, bu soruların artık anlamını yitirdiğini savunarak şöyle konuştu:

"Niye alındı sorusu yanlış bir soru. Dosyada bir şey var mı sorusu yanlış bir soru. Dosyada bir şey yok. Yokluğunu değil ama yanlış bir soru. Bu soruyu sormak bizi muhalefet iktidarına götürür. Belediyelere çökmek. Şaka değil. 17 belediyeye, İstanbul içinde 16 belediye başkanı tutuklandı."

"YÜZDE 100 SİYASİ BİR İDDİANAMEYE KARŞI SİZE BURADA KANUN ANLATACAĞIM"

Pekin, savunmasının bu aşamasında hukuki değerlendirmelerini ayrıntılı biçimde aktarmayı ertelediğini belirterek, tutukluluk meselesine ilişkin itirazlarını dile getirdi. Pekin, "Bütün deliller ikame edilip tartışılmadan, tanıklar dinlenmeden tutukluluk esas hakkındaki mütalaaya cevap verir gibi bir cevap zaten veremeyecektim" dedi.

Tutukluluk kararlarının hukuki dayanağına ilişkin itirazlarını dile getiren Pekin, şöyle konuştu:

"Yüzde 100 siyasi bir iddianameye karşı size burada kanun anlatacağım. Bugün burada hukuki olarak söyleyeceklerimi ertelemeyi tercih ediyorum. Onları söylemeyeceğim ama bunun sadece bir tane istisnası var. O benim sorumluluğum, görevim, avukat olarak sorumluluğum."

Pekin, tutuklu sanıkların durumuna ilişkin değerlendirmesinde ise "Asla kabul edilebilir bir tutuklama, hatta kişiselleştirilmiş bir tutuklama gerekçesi yok" ifadelerini kullandı.

"22 KİŞİNİN TUTUKLULUK SÜRESİ GEÇMİŞ DURUMDADIR"

Pekin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesine işaret ederek tutukluluk sürelerine ilişkin itirazını dile getirdi. Pekin, "CMK 103 kapsamında ben 23 kişinin, serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

CMK'nin 102. maddesindeki süreleri hatırlatan Pekin, "Asli cezası suçlarda tutuklama süresi bir yılı aşamaz, uzatılırsa bir buçuk yıldır. İşte bu tablo gösteriyor. 22 kişinin süresi geçmiş durumdadır. Geri kalan için de görüyorsunuz, bunlar da geçmek üzere" diye konuştu.

Pekin, tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçelendirilmesi gerektiğini belirterek, mahkemenin aksi yönde karar vermesi durumunda bunun gerekçesini görmek ve kararı üst yargı mercilerinde denetletmek istediklerini ifade etti.

Pekin, "En azından bir gerekçe yazarsanız, kağıt üzerinde bizim bütün itiraz haklarımızı kullanabiliriz. Bu kararı test edelim. İleride de Anayasa Mahkemesi'nde, yargılamada, sizin verdiğiniz kararı test edelim" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ HALİN İÇİNDEYİZ"

Pekin, konuşmasının sonunda hukukçulara seslenerek, tutuklamalar ve erişim engelleri başta olmak üzere yaşananlara karşı hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Pekin, "Olağanüstü halin kalıcılaştığı, 19 Mart'ta yaşandığı gibi, olağanüstü halin içinde zapt olunmuştur. Olağanüstü halin içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin tutuklanması, erişim engelleri, gazetelerin ve internet sitelerinin kapatılması ile siyasi parti hesaplarının kapatılmasına değinen Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizdeki olağanüstü hal, avukatları, hukukçuları sorumluluğa davet ediyor. Sizi ilgilendiren konularda neden sessizsiniz? ve bu aslında meslektaşlarına sesleniyor, en azından vicdanlara seslenmek, hepimiz de sesleniyoruz."

Pekin, hukukçuların ve yargı mensuplarının bu süreçteki sorumluluklarına dikkati çekerek, "Tarihi sorumluluk sizde" dedi.

(SÜRECEK)