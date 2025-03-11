İBB'de Kadınların Bilişim ve Ulaşımda Rolü Konuşuldu

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden İSBAK öncülüğünde ve İSBAK Pazarlama İletişim Müdürü Serra Seda Okay Uzunoğulları moderatörlüğünde kadınların bilişim ve akıllı ulaşım sistemlerindeki rolü, sektördeki fırsatlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları ele alındı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından gerçekleştirilen panel, sektörde kadın istihdamının artırılmasına yönelik çözüm önerileriyle öne çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden İSBAK öncülüğünde düzenlenen panelde kadınların bilişim ve akıllı ulaşım sistemlerindeki rolü, sektördeki fırsatlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları ele alındı. İBB yetkilileri, sektörde kadınların eşit fırsatlara sahip olması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İBB bünyesinde kadın yönetici olmanın büyük bir sorumluluk ve gurur olduğunu belirten İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Rukiye Aydın Türktaş, "İBB'de ilk Bilgi İşlem Dairesi Başkanıyım. Bu benim için büyük bir gurur. Bilgi işlem alanında artık kadınların daha fazla söz sahibi olması, daha fazla yönetici pozisyonuna dahil olması projelerin daha çok sahiplenilerek bir kadın titizliğiyle yapılması bir süreç anlamına geliyor" dedi.

Türktaş aynı zamanda, kadınların sadece ofislerde değil, sahada da daha aktif roller üstlendiğini, otobüs şoförlüğünden itfaiye erliğine kadar birçok alanda görev aldığını vurguladı.

"İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı2026 Akıllı Ulaşım Kongresi'ne ev sahipliği yapacak"

Panelde, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, 2026 Akıllı Ulaşım Kongresi'ne İstanbul'un ev sahipliği yapması için gerçekleştirdiği başvurunun kabul edildiği duyuruldu. Bu gelişme, İstanbul'un akıllı ulaşım alanındaki stratejik konumunu güçlendirirken, sektördeki kadın liderlerin görünürlüğünü artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bilişim ve mobilite sektörlerinde kadınların karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar hakkında konuşan İBB BELBİM Genel Müdürü Ceyda Ünal, şirketlerinde kadın çalışan oranını yüzde 53 artırdıklarını belirtti. Ünal, kadınların finansal bağımsızlıklarını güçlendirmek adına İstanbulkart gibi hizmetlerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Katılımcılar, teknoloji ve yapay zeka alanlarında kadın istihdamının artırılmasının, sektöre daha kapsayıcı ve yenilikçi bir bakış açısı kazandıracağını vurguladı. İBB Trafik Müdürü Serap Çetinkaya, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sadece kadınların değil, tüm toplumun gelişimi açısından kritik bir mesele olduğunu belirtti. Çetinkaya, İBB'nin bu kapsamda STK'larla iş birliği yaparak kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve mentörlük programları düzenlediğini aktardı.

İBB Ulaşım Planlama Müdürü Melda Horoz ise, "Biz kadınlar olarak çok uzun zamandır ulaşım sektörünün içindeyiz. Teknoloji olarak üst ölçekli planlar yapan taraftayız. Bunun içinde toplu taşımayı geliştirmek, aktif ulaşım türlerini geliştirmek. Fakat en başına koyduğumuz nokta toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık. Bizim çalışmalarımızın bütün mottosunu oluşturan kimseyi arkada bırakma sözü. Hep konuştuk cinsiyet eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık ama biz tamamen eşitliği nasıl sağlayabiliriz noktasındayız. Verimli bir çalışmanın da temeli aslında işbirliği ve paylaşım. Bence hepsini çok güzel idare ediyoruz" dedi.

Etkinlikte ayrıca, kadınların çalışma hayatındaki görünürlüğünü artırmanın yanı sıra, toplu ulaşımda erişilebilirlik ve güvenlik konularına dair öneriler gündeme getirildi. Katılımcılar, toplu taşımada yaşanan fiziksel erişim sorunlarına dair çözüm önerilerini paylaştı, navigasyon sistemlerinde geliştirme ihtiyaçları tartışıldı. Panel sonunda, kadınların teknoloji alanında daha fazla yer alması için eğitim, mentörlük ve teşvik programlarının önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, kadınların sektördeki rollerini daha da güçlendirmek adına iş birliğini artırmaya yönelik taahhütlerini dile getirdi.