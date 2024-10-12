İBB'de Yeni Atamalar Gerçekleşti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kurum içinde yeni atamalar yapıldı. 2019 yılından bu yana KİPTAŞ Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Ali Kurt, İBB Şehircilik Grubu Başkanlığı'na atandı.

Şehircilik Grubu; KİPTAŞ, İspark, Bağoziçi Yönetim A.Ş., İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş., İstanbul İmar A.Ş. şirketlerinden oluşacak ve tek çatı altında toplanacak. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ali Kurt, "İBB çatısı altındaki görevimi, Ekim 2024 itibarıyla İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüreceğim. Şimdiye kadar KİPTAŞ'ta Genel Müdür Yardımcılığı'mı üstlenen Gürkan Kaya'ya yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Gürkan Kaya ise KİPTAŞ'ın yeni genel müdürü oldu.