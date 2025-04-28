Ekrem İmamoğlu\'nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu\'nun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerden eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İmamoğlu'nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu'nun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine verdiği 27 sayfalık ifadesi ortaya çıktı.

Mehmet Çakılcıoğlu

"İBB'YE AİT GERÇEKLEŞTİRİLEN HİÇBİR İHALEYE KATILMADIM"

Çakılcıoğlu, aylık gelirinin 175 bin lira olduğunu söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Çakılcıoğlu, özgeçmişinin sorulması üzerine, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu, 2019'da İBB'de 11 ay boyunca Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştığını, şu anda ise İBB'de organize sanayi bölgeleri ve esnaf odalarıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığına, süreçlerinde yer alıp almadığına ilişkin soruya Çakılcıoğlu, "İBB'ye ait gerçekleştirilen hiçbir ihaleye katılmadım." yanıtını verdi.

REKLAM ALANLARININ İZİNSİZ KULLANIMINA GÖZ YUMULMASI

Çakılcıoğlu'na, şikayet dilekçesi, üçüncü bir şirkete para aktarılması, reklam alanlarının izinsiz kullanımına göz yumulması ile mülkiye müfettişleri, emniyet ve bilirkişi heyetlerince yapılan tespitler soruldu. Buna göre müşteki Sedat K., şikayet dilekçesinde, bir reklam şirketinin Ekim 2019 öncesinde izin verilen Beşiktaş'taki reklam alanının, İBB tarafından "İstanbul Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği" gerekçe gösterilerek kullandırılmadığını, şirkete ait reklam panolarının zabıta tarafından sökülerek kaldırıldığını, söz konusu uygulamanın başka şirketlere yapılmadığını belirtti. İBB zabıtası tarafından Kadıköy'de reklam ilanının kaldırılmak yerine üzerinin örtülerek "Herhangi bir uygulamaya rastlanılmadığı" yönünde gerçeğe aykırı belge düzenlendiğini anlatan müşteki, daha sonra örtünün kaldırılarak mevzuata aykırı izinsiz reklam unsurlarının yerinde kalmasına göz yumulduğunu anlattı.

"260 MİLYON 755 BİN 555 LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI" İDDİASI

Mecidiyeköy- Gayrettepe arasında bulunan reklam alanlarının ilgililere ecrimisil alınarak kullandırıldığı ve İstanbul'un birçok yerinde aynı uygulamanın yapıldığını kaydeden müşteki, "İBB şirketleri olan Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere yasa dışı talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığı, ilgili yönetmeliğe göre izin alınması mümkün olmayan inşaat ve binalardaki reklam panolarına İBB Başkanının talimatı ile danışman Murat Ongun ile Ertan Yıldız, Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın gayrimeşru talimatlarıyla, yasa dışı reklam uygulamalarına izin verildiği gibi cezai müeyyide uygulanmadığı, Serdal Taşkın, Salih Subaşı ile BVA, SEV Medya, 3. MECRA, KENTVİZYON, Vizyonkent, Panoffect.... gibi şirketlerin sahipleri ve yöneticilerinin işbirliği içinde olduğu, gayri resmi izinler, yasa dışı protokoller, gerçek olmayan reklam işlerine usulsüz paralar ödendiği, ecrimisiller tahsil edildiği, Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin usulsüzlüklere kılıf yapıldığı, bu suretle 260 milyon 755 bin 555 lira ve KDV kamu zararına sebep olunduğu ve şirket sahiplerine haksız kazanç sağlandığı" iddiasında bulundu.

"HER BİR İŞLEMİ AYRI AYRI TAKİP ETMEM VE BİLGİ SAHİBİ OLMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Bu tespitler doğrultusunda Çakılcıoğlu'na, "İzin süreçlerinin geciktirilmesi, zora sokulması, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığınca mevzuata aykırı ecrimisil bedeli tahsili, Kültür AŞ ve Medya AŞ tarafından yasa dışı para tahsili akabinde üçüncü bir şirkete para aktarımı, reklam ünitelerinin izinsiz kullanımına göz yumulması eylemlerinde sorumluluğunuzun bulunduğu bildirilmiştir. Yukarıda tarafınıza okunan eyleme konu ürünlerin ihale sürecini, ihale sonrası denetim yapılıp yapılmadığını, Genç Popülist Medya şirketine herhangi bir para aktarımı yapılıp yapılmadığını açıklayınız." sorusu yöneltildi.

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı biriminin görev süresince kendine bağlı olmadığını belirten Çakılcıoğlu, şunları kaydetti: "Görev süremin büyük çoğunluğu pandemi dönemine denk gelmiştir. Bu dönemde dönüşümlü çalışma ve pandemi önlemleri nedeniyle olağan dönemden daha uzun süreçler yaşanmıştır ancak herhangi bir şekilde, özellikle işlemlerin aksatılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Bana bağlı olan birimlerin çokluğu, iş yoğunluğu nedeniyle her daireye gelen her bir işlemle ilgili ayrı ayrı takip etmem ve bilgi sahibi olmam mümkün değildir. Ben üst düzey amir olarak, müdür ve daire başkanları tarafından onaylanmış olan evrakları görür ve hızlı bir şekilde onaylarım."

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çakılcıoğlu, yasa dışı para tahsili akabinde üçüncü bir şirkete para aktarımı, reklam ünitelerinin izinsiz kullanımına göz yumulması suçlamalarını reddetti.