İBB'den BELTUR Ödemelerinde Nakit Dönemi Sonlanıyor

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(İSTANBUL) - İBB sosyal tesisleri ile iştiraki BELTUR'da, 1 Ocak 2025 itibarıyla nakit ödeme dönemi sona eriyor. Ödemelerde kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart kabul edilecek. İBB bu şekilde, alışverişin daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor. Ayrıca, BELTUR'da İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yüzde 10 nakit indirimi uygulanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal tesisleri ile Perakende Grubu İştiraki BELTUR AŞ, 1 Ocak 2025 itibarıyla sadece kartla ödeme kabul edecek. 1 Ocak'tan itibaren tüm BELTUR işletmeleri ile sosyal tesislerde nakit ödeme yerine kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart kullanılacak.

BELTUR'da İstanbulkart ile ödemeye yüzde 10 indirim

Banka kartlarını tercih etmeyen ziyaretçiler, alternatif olarak İstanbulkart da kullanabilecek. İstanbulkart ile yapılan ödemelerde herhangi bir hizmet bedeli ya da kart kullanım ücreti talep edilmeyecek. Öte yandan, 1 Ocak itibarıyla BELTUR işletmelerinde, İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yüzde 10 nakit iade kampanyası uygulanacak.

Yaklaşık 20 milyon vatandaşa hizmet verildi

2024 yılı itibarıyla İBB sosyal tesislerinden toplam 19 milyon 750 bin kişi hizmet aldı. İBB ödeme yönteminde yapılan bu değişiklik ile, işlem hızının artırılması ve ödeme sürecinin daha güvenli ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.