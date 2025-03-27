İBB'den Dilek İmamoğlu'na Yönelik İddialara Sert Yanıt - Son Dakika
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İBB'den Dilek İmamoğlu'na Yönelik İddialara Sert Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dilek İmamoğlu'nun gözaltı akşamı 3,8 milyon TL'lik lüks alışveriş yaptığına dair iddiaları yalanlayarak, bunun bir linç girişimi olduğunu açıkladı. İBB, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve itibar suikastı amacı taşıdığını vurguladı.

27.03.2025 17:29  Güncelleme: 20:26
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun gözaltı akşamı 3 milyon 800 bin TL'lik lüks alışverip yaptığı, faturasının İBB'den ödendiği iddiasını yalanlayarak "Avukatı aracılığıyla, bu asılsız haberle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Dilek İmamoğlu'na karşı yapılan bu saldırı, bir kadını ve bir eşi hedef alan, yalan ve iftiraya dayalı organize bir linçtir" açıklamasını yaptı.

İBB, sosyal medyada yer alan bazı iddialarla ilgili "Demokrasiye Darbe, Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dilek İmamoğlu ile ilgili iddia tamamen yalan ve iftiradır"

"Yalan: Dilek Kaya İmamoğlu, gözaltı akşamı 3 milyon 800 bin TL'lik lüks alışveriş yaptı, faturası İBB'den ödendi yalanı.

Gerçek: Haberde yer alan iddia tamamen yalan ve iftiradır, haber niteliği taşımamaktadır. Başlık ve içerik, bilgilendirme ya da araştırma amacı taşımamakta, yalnızca itibar suikastı amacıyla hazırlanmıştır. Haberin hedefi; kamuoyunu yönlendirmek ve Dilek Kaya İmamoğlu'nu karalamaktır. Avukatı aracılığıyla, bu asılsız haberle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Haber, basın ilkeleri, ahlak kuralları ve kamu vicdanını açıkça ihlal etmiştir. Dilek İmamoğlu'na karşı yapılan bu saldırı, bir kadını ve bir eşi hedef alan, yalan ve iftiraya dayalı organize bir linçtir.

"İBB'ye ait mezarlıklarda defin işlemleri tamamen ücretsizdir"

Yalan: İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nden usulsüz mezar satışı yapıldı yalanı.

Gerçek: İBB'ye ait Mezarlıklarda defin işlemleri tamamen ücretsizdir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez mezar yeri satışını durdurmuştur. 2019-2024 mezar tahsisleri tamamen yasal çerçevede gerçekleşmiştir.

" Metro İstanbul'un ihalesi açık ihale yöntemiyle EKAP üzerinden yapıldı"

Yalan: Metro İstanbul'un araç kiralama ihalesi, belirli firmaya kontrollü biçimde verildi.

Gerçek: İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde Açık İhale yöntemiyle EKAP üzerinden yapıldı. 38 firma dokümanları inceledi, teklifleri ihale komisyonu değerlendirdi. Süreç tamamen şeffaf ve denetime açık şekilde yürütüldü, herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi.

"İSMEK'ler kapatılmadı, toplam 152 merkezde eğitim verilmeye devam ediliyor"

Yalan: Enstitü İstanbul İSMEK'ler 2019'den sonra kapatıldı yalanı.

Gerçek: Enstitü İstanbul İSMEK kapatılmadı, aksine 2019'dan bu yana 29 yeni eğitim merkezi açıldı. Toplam 152 merkezde eğitim verilmeye devam ediliyor. 2019'dan bu yana eğitimlere 3.3 milyon katılım sağlandı.

Eski 264 merkezden:  55'i iş birliği projesi, 18'i spor merkeziydi ve Gençlik Spor Müdürlüğü'ne devredildi. 49 merkez, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için tahliye edildi. 19 merkez, ilçe belediyeleri kontratları feshettiği için kapandı. 2019 sonrası eğitimler 123 merkezde devam etti, ardından 29 yeni merkez açıldı. Uzaktan Eğitim Merkezi kurularak milyonlarca kişiye online eğitim ulaştırıldı. 2025 itibariyle 18'i uzmanlık okulu olmak üzere 152 merkez, 28 iş birliği programı aktif. Her yıl 1'i uzmanlık okulu olmak üzere 3 yeni merkez açma hedefi var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den Dilek İmamoğlu'na Yönelik İddialara Sert Yanıt - Son Dakika

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