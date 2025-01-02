İBB'den Fatih'e Altyapı Yatırımları - Son Dakika
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İBB'den Fatih'e Altyapı Yatırımları

İBB\'den Fatih\'e Altyapı Yatırımları

İBB, Fatih'te sel ve su baskınlarını önlemek için altyapı yatırımlarının temelini attı.

02.01.2025 17:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İSKİ'nin sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla Fatih'te projelendirdiği altyapı yatırımlarının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Fatih'teki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki tüm ilçelerin altyapılarına özen gösterdiklerini söyledi.

Kentte sadece 5 yılda 183 noktada denize ve İstanbul Boğazı'na karışan atık su sorununu çözdüklerini dile getiren İmamoğlu, "Bu, önemli ve çevreci bir yatırımdır. Aynı zamanda 143 noktada da kronik su baskını sorunlarını giderdik. Ani yağmur yağışları, her geçen yıl bir anda düşen yoğun yağışlar daha fazla artmasına rağmen, su baskınlarını çok daha az duyduğunuzu ve gördüğünüzü biliyorum. Çünkü, benim de en çok takip ettiğim, İstanbul'umuza da hiç yakıştırmadığım görüntülerin başında, su ve sel baskınları geliyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Silivri'den Tuzla'ya, Kartal'dan Başakşehir'e, Pendik'ten Fatih'e kadar bütün ilçelerde yaptıkları yoğun altyapı yatırımlarıyla su ve sel baskınlarının çoğunu kronik diye tarif edilen noktalarda ortadan kaldırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yıllarca oraları su basar, yıllarca oralar göllenir. İnsanlar için can sıkıcı bir durumdur. Bir anda gelen bu baskınların yarattığı moralsizlik, verdiği maddi zarar ki Allah korusun, dönem dönem can kaybına da sebep olmuş alanlardır. Bu noktada bazen bunu tünelle çözdük, bazen yoğun atık su ve yağmur suyu ayrıştırmalarıyla çözdük, bazen dere yataklarında yaptığımız ıslahlarla çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Altyapı sistemiyle ilgili yaptığımız bu çalışmalar ve gösterdiğimiz bu yoğun efor, gerçekten devrim niteliğindedir. Bu, zihniyet ve icraat devrimidir."

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da Fatih'teki su taşkınları ve altyapı sorunlarını çözmek için yapılan projenin güncel maliyetinin 1 milyar 25 milyon lira olduğunu söyledi.

Başa, proje kapsamında, ilçede 18 bin 418 metre atık su kanalı ve 32 bin 602 metre yağmur suyu kanalı yapılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından altyapı yatırımlarının temeli atıldı.

Kaynak: AA

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