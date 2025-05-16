İBB'den Hafriyat ve Döküm İddialarına Yanıt

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Hafriyat ve döküm işleri tekel haline getirildi, İBB aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şirketimiz (İSFALT A.Ş.) tarafından gerçekleştirilmiş bir döküm faaliyeti olmadığı gibi şirketimizin 3. kişi veya kurumlara döküm izni verme yetkisi de mevcut değildir" denildi.

İBB, "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalan: İBB'nin hafriyat ve döküm işleri tekel haline getirildi, İBB aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldı yalanı

Gerçek: Cebeci Maden Bölgesi içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 20/06/2018 tarihinde Çevre Koruma ve Alt Yapı Yatırımları Projesi Yapım İşi ihalesi İSFALT A.Ş tarafından kazanılmış olup, Şirketimiz ihale konusu yükümlülüklerini MAPEG onaylı proje kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Valilik Yatırım İzleme Komisyonuna bağlı Maden Komisyonu ve ilgili tüm idarelerin bilgisi ve onayı dahilinde yerine getirmiştir. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş bir döküm faaliyeti olmadığı gibi Şirketimizin 3. Kişi veya kurumlara döküm izni verme yetkisi de mevcut değildir."