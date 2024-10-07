İBB'den İş Arayanlara Ulaşım Desteği Projesi - Son Dakika
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İBB'den İş Arayanlara Ulaşım Desteği Projesi

İBB\'den İş Arayanlara Ulaşım Desteği Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş arayan İstanbullulara 96 ücretsiz ulaşım geçiş hakkı sağlayan yeni bir projeyi başlattı. Projeden yararlanmak için belirli şartları karşılayan 2 bin 704 kişi başvurdu.

07.10.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş arayanlar için 'Ulaşım Desteği Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında, iş arayan İstanbullulara, yıl içerisinde toplu ulaşım araçlarında kullanabilecekleri toplam 96 ücretsiz geçiş hakkı sağlanıyor. Ulaşım Desteği Projesine 15 günde 2 bin 704 İstanbullu başvurdu. Başvurular, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri ile web portalı üzerinden yapılıyor.

İBB, iş arayanlara destek olmaya devam ediyor. İBB Ulaşım Desteği Projesi ile iş arama sürecinde maddi sıkıntı yaşayan İstanbulluların toplu ulaşım masraflarının hafifletilmesi amaçlanıyor.

"15 günde 2 bin 702 başvuru"

Proje kapsamında, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi üzerinden iş arayan ve maddi zorluk yaşayanlara ulaşım desteği sağlanıyor. İlgili koşulları yerine getirenler, sene içerisinde 3 defa olmak üzere, aylık 32 geçiş, toplam 96 ücretsiz geçiş hakkına sahip oluyor. Son 15 günde, Bölgesel İstihdam Ofisi'nde iş görüşmelerine katılan ve gerekli koşulları sağlayan 2 bin 704 kişi ulaşım desteğine başvurdu.

Başvuru koşulları neler?

İBB Ulaşım Desteğinden yararlanmak isteyen adayların İBB Bölgesel İstihdam Ofisi'nde iş görüşmesine katılmış olmaları gerekiyor. Görüşmenin yapıldığı gün, e-devlet üzerinden alınan barkodlu "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" almaları önem taşıyor. Başvuru yapabilecek adaylarda, 16-65 yaş aralığında olma şartı aranıyor. İstanbullu iş arayanlar, başvurularını kendilerine en yakın İBB Bölgesel İstihdam Ofisi'ni ziyaret ederek yapabildikleri gibi https://bio.ibb.istanbul web portalına online başvuru yapıp iş ilanlarını kolayca takip edebiliyor. Ayrıca  444 8 333 numaralı telefondan kariyer danışmanlarına ulaşarak bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş mülakatına katılma hakkında bilgi alabiliyor. İBB Bölgesel İstihdam Ofisinde mülakata katılan ve ulaşım desteği başvurusu şartlarını sağlayan adaylara, QR kod içeren ücretsiz geçiş kontörleri, kayıtlı cep telefonlarına sms ile iletiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den İş Arayanlara Ulaşım Desteği Projesi - Son Dakika

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