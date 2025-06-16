İBB'den Kadınlara Yönelik Girişimcilik Okulu Programı Başladı

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ödüllü girişimcilik markası Tech Istanbul, kadınlara yönelik "Girişimcilik Okulu: Kadın" programını başlattı. Kadınların iş dünyasında güçlü ve sürdürülebilir adımlar atmalarına katkı sunmayı amaçlayan programa başvurular bugün itibarıyla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ödüllü girişimcilik markası Tech Istanbul, kadınlara yönelik "Girişimcilik Okulu: Kadın" programını başlattı. Kadınların iş dünyasında güçlü ve sürdürülebilir adımlar atmalarına katkı sunmayı amaçlayan programa başvurular bugün itibarıyla başladı. İki hafta sürecek eğitim programı kapsamında toplam 12 saatlik girişimcilik eğitimi verilecek. Katılımcılar, girişimciliğin temel prensiplerini öğrenerek kendi iş fikirlerini geliştirme ve hayata geçirme konusunda yetkinlik kazanacak. Başvurular, Tech Istanbul'un resmi web sitesi olan tech.istanbul adresi üzerinden yapılabilecek.

Tech Istanbul, bu yıl başlattığı "Girişimcilik Okulu" projesiyle çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik ücretsiz girişimcilik eğitimleriyle girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Projenin ilk ayağı olan "Girişimcilik Okulu: Çocuk" programı, 25 Mayıs ve 31 Mayıs tarihlerinde Şişhane'de düzenlendi. Program sayesinde çocuklar yaratıcı düşünme, problem çözme, takım çalışması ve iletişim becerileri kazanarak girişimcilik dünyasına ilk adımlarını attı.

Girişimcilik Okulu kapsamında hayata geçirilen bu yeni eğitim dizisiyle, kadınların girişimcilik ekosistemine daha güçlü ve bilinçli şekilde katılması, kadın istihdamının desteklenmesi ve yeni kariyer fırsatlarının oluşturulması hedefleniyor.

Tech Istanbul Girişimcilik Okulu; çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere girişimcilik potansiyeli taşıyan bireylere bilgi kazandırarak, onları girişimcilik yolculuğuna hazırlamayı amaçlıyor.