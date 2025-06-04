İBB'den Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika
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İBB'den Kurban Bayramı Hazırlıkları

04.06.2025 16:50
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İBB, Kurban Bayramı için temizlik, sağlık ve güvenlik önlemleriyle hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri, kentte vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

Kurban satış ve kesim alanlarından temizlik hizmetlerine, sağlık ve güvenlik önlemlerinden ulaşım düzenlemelerine kadar birçok alanda belediye ekiplerince kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

İBB, Avrupa ve Anadolu yakasındaki 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek. Mobil uygulama üzerinden randevu sistemiyle işlem yapılacak.

Ekipler, bayram günlerinde kentte istenmeyen görüntülerin oluşmaması için denetimleri arttırarak sürdürecek, temizlik çalışmaları da yürütülecek.

Bayram süresince kaçan kurbanlıklar için boğa yakalama timleri görevde olacak.

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Anadolu ve Avrupa Yakası hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek 4 kişilik ekipler oluşturuldu. Ekiplerin kontrolünde üfleme borusu, enjektör ve hayvanları sakinleştirmek için gerekli ilaçlar hazırlandı.

Ekipler kurban bayramı boyunca 153 Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar üzerine kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek.

Ümraniye'de kesim alanları kuruldu

Ümraniye Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü tarafından Hekimbaşı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda 11 peron, toplam 215 küçükbaş ve büyükbaş hayvan çadırı ile 4 boş çadır, Esenkent Kurban Pazarı'nda ise 51 çadır ve kesim ünitesinin kurulumu tamamlandı.

Öte yandan, bayram süresince kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı temizlik hizmetleri sunulacak ve hastalıklı kurbanların alınarak güvenli şekilde gömülmesi sağlanacak.

Kurbanlık hayvanların nakli ve kesim sırasında kaçma riskine karşı Ümraniye Belediyesi Kurban Yakalama Timi de bayram süresince alanda hazır bulunacak.

Sultangazi Belediyesi'nin 40 bin metrekarelik kurban satış alanında ise kurban sahiplerinin rahat etmesi için yemekhane, çamaşırhane, kafeterya, tuvalet ve duş kabinleri bulunuyor.

Ayrıca, belediye tarafından ücretsiz internet hizmeti verilen alan 7/24 güvenlik kameraları ile de izleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Pirinççi Mahallesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hazırlıklarını tamamladı.

Toplam 50 çadırın yer aldığı, 116 ada, 6 parsel üzerinde kurulan tesis, yaklaşık bin 500 büyükbaş hayvan kapasitesiyle hem satıcıların hem de alıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Beykoz'da kurban komisyonu

Beykoz'da ise Kaymakamlık öncülüğünde ilçede halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak kesimi önlemek amacıyla Beykoz İlçe Kurban Komisyonu oluşturuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, Beykoz Belediyesi veteriner hekimleri, zabıta ekipleri ve ilaçlama ekiplerinden oluşan denetim ekibi, ilçedeki kurban kesim alanlarında kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Büyükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karaağaç Mahallesi Hadımköy gişeleri çıkışında yer alan Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde, vatandaşların konforu ve güvenliği için otopark, tuvalet, sağlık kabini, mescit, duş alanları, kafeterya, soğuk hava deposu ve idari bina bulunuyor.

Bayram öncesi tesiste temizlik, ilaçlama ve bakım çalışmaları periyodik olarak sürerken, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekipleri denetimler yaparak kurbanlıkların sağlık durumlarını takip ediyor.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlemlerini hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda yapabilmesi için çalışmalarını bitirdi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde kurulan 38 dönümlük kurban satış ve kesim alanında, 120 büyükbaş ve 30 küçükbaş hayvan çadırı vatandaşlara hizmet verirken, pazarın alt bölümünde yer alan 2 kesim merkezi de bayram süresince kullanılmak üzere eksiksiz şekilde hazırlandı.

Kurban Bayramı boyunca 24 saat esasına göre görev yapacak belediye ekipleri hem vatandaşların hem de satıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olacak.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde kurulan kurban satış alanında bu yıl 132 çadırın kuruldu. Alanda, 100 çadır büyükbaş, 32 çadır ise küçükbaş hayvanlar için ayrıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvanın satışı planlanıyor. Tüm hayvanlar belediyenin veteriner hekimleri tarafından sağlık ve evrak kontrollerinden geçirilerek alana alınıyor.

Vatandaşların ve satıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kafeterya, mescit, tuvalet, duş, lavabo ve otopark gibi sosyal donatılar da hizmete sunuldu. Kesim alanları ise hijyenik ve modern koşullarda hazırlandı.

Maltepe ve Ataşehir'de ibadethanelerde kapsamlı temizlik

Ataşehir Belediyesi, bayram öncesinde ibadethanelerde kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verirken, kurban satış ve kesim alanlarında da denetimlerini artırdı.

Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, özellikle gıda alanında üretim gösteren işletmeler, restoranlar ve marketlere yönelik yaptığı denetimlerde, hijyen başta olmak üzere insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek etkenlerin olup olmadığını incelendi. Ayrıca denetimlerde, iş yerlerinin ruhsatları, fiyat etiketleri, ürün gramajları ve ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi.

Bayram öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına da hız verildi.

Maltepe Belediyesi, bayram öncesi vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi ve kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Küçükyalı Emek Camii, Gülsuyu Cemevi, Aydınevler Mahallesi Küçükyalı Mezarlığı ve Gülsuyu Mezarlığı'nda temizlik çalışması yaptı.

Ayrıca, ilçedeki 26 kurban satış ve kesim alanında denetim gerçekleştirildi. Kaçak kesim, uygunsuz atık ve çevre kirliliğine karşı kontroller yapılırken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'den Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika

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