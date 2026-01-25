İbb CHP Meclis Grubu'ndan, Levent'teki İett Garajı Alanının İmara Açıldığı İddialarına Yalanlama - Son Dakika
İbb CHP Meclis Grubu'ndan, Levent'teki İett Garajı Alanının İmara Açıldığı İddialarına Yalanlama

25.01.2026 17:16  Güncelleme: 21:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu, Levent'teki İETT Garajı alanının imara açıldığı ve gökdelen yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, bu alanın kamu hizmetine ayrıldığı belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Grubu, Levent'teki İETT Garajı alanının imara açıldığı ve gökdelen yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Alan imara/yapılaşmaya değil, kamu hizmetine ayrılan alan açıldı. Satış, ihale, proje yok. 'Şu kadar kat' kararı yok" denildi.

İBB CHP Meclis Grubu'nun sosyal medya hesabından, TRT Haber'de yer alan habere ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çamur at, izi kalsın. Yalan:  'Levent'teki İETT Garajı park alanıydı, İBB parkı imara açtı; gökdelen yapılacak.' Gerçek: Alan hiçbir zaman park değildi; 2003'ten beri imar planlarında yapılaşma alanı. Emsal artırılmadı, yeni imar hakkı verilmedi. Ocak 2026'da alınan karar kanun gereği çevre teşekküle göre alınmış olup, yükseklik tanımı belirlendi ve yaklaşık 2 bin metrekare ticaret ve turizm alanı kamu hizmet alanı için ayrıldı. Yani imara/yapılaşmaya değil, kamu hizmetine ayrılan alan açıldı. Satış, ihale, proje yok. 'Şu kadar kat' kararı yok."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
