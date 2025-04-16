İBB'den MASAK Raporuna İlişkin Açıklama - Son Dakika
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İBB'den MASAK Raporuna İlişkin Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, MASAK raporunda belirtilen usulsüz para transferi iddialarının yalan olduğunu duyurdu. Açıklamada, raporda İBB ile ilgili herhangi bir suçlama yer almadığı vurgulandı.

16.04.2025 20:31  Güncelleme: 00:38
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamuoyunda yer alan bazı iddialarla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "MASAK raporuna göre İBB ve iştirak şirketleri, bazı isimlere usulsüz para transferinde bulundu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) "yalanlar ve gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada İBB'ye ilişkin iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, "MASAK raporuna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketleri, bazı isimlere usulsüz para transferinde bulundu" iddiasının yalan olduğu bildirildi.

'Gerçek' olarak şu bilgiler aktarıldı:

"MASAK tarafından hazırlanan 19 Mart 2025 tarihli 2025-1059-4-4763904 sayılı Mali Analiz Raporunun hiçbir bölümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da bağlı şirketlerinden herhangi bir kişiye ya da kuruluşa para transfer edildiğine dair tek bir bulgu ve ifade yer almamaktadır. Raporda listelenen 55 kişi arasında yer alan isimlerin hesap hareketlerinde, para girişlerinin kaynağı açıkça belirtilmemiştir. Bu kişilerin banka hesaplarına giren paraların İBB veya iştiraklerinden geldiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. İddialar tamamen spekülatiftir. Üstelik iddialarda sıkça adı geçirilen Berkay Gezgin'in ismi, MASAK raporunda yer almamaktadır. ve ayrıca MASAK raporunun sonuç bölümünde çalışmada yer verilen isimlerle ilgili şüpheli bir işleme rastlanmamıştır ifadesi net olarak kullanılmıştır. Ortaya atılan tüm iddialar, tamamen dezenformasyona dayalıdır. Aynı yalanlarda adı geçirilen gazeteciler de iddiaları açık bir dille yalanlamıştır.

Raporun hiçbir bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, iştiraklerine veya yöneticilerine yönelik bir suçlama, isnat veya doğrudan ilişki tespiti yer almamaktadır. MASAK, yalnızca bazı kişilerin banka hareketlerini incelemiş, kaynak belirtmemiştir. Ancak sanki bu kaynak belirtilmiş gibi İBB ve şirketlerini hedef alarak, MASAK raporunu çarpıtan, gerçek dışı beyanlarla kurumu ve çalışanlarını itibarsızlaştırmaya çalışan tüm kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumudur. Mevzuat gereği sadece kendi çalışanlarına, hizmet alımı yaptığı kişi ve şirketlere ödeme yapabilir. Bu sınırların dışında herhangi bir şahıs ya da kuruma doğrudan para transferi yapılması mümkün değildir. Bu tür dezenformasyonlara karşı hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacak, hiçbir iftira karşılıksız bırakılmayacaktır."

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Kaynak: ANKA

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