İBB'den Yalanlara Cevap: Şirketin Borcu Yok

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada, 2020-2024 arasında 395 milyon TL tutarında kesilen faturada şirketin, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş'ye herhangi bir borcu bulunmadığı belirtildi.

İBB tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlıklı bir yazılı açıklama daha yapıldı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş'nin 2020-2024 arasında 395 milyon TL'lik fatura kestiği ancak sadece 193 milyon TL ödeme yapıldığı iddiasına yanıt verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"YALAN: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş., 2020-2024 arasında 395 milyon TL'lik fatura kesmiş, ancak sadece 193 milyon TL ödeme yapılmış. Geri kalan tutarın akıbeti belirsiz' yalanı…

GERÇEK: MASAK raporunda, yalnızca banka transferleri dikkate alındığı için tahsilat eksik gibi gösterilmiştir. Ancak gerçekte, şirketin İstanbul Kültür A.Ş.'ye herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Raporda yer alan 'aradaki farkın kaynağı bilinmemektedir' ifadesi eksik bilgiye dayalı ve dezenformasyon içeren bir yorumdur.

İBB, bugüne kadar soruşturmanın gizliliğini ihlal eden maksatlı yayınlara karşı kamu sorumluluğuyla hareket edip, suç duyurusunda bulundu. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ifade tutanağı üzerinden çelişki yaratma amacı güden dezenformasyonlara karşı mücadelemiz, kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına olan inancımızla sürecektir."