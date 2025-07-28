İBB'den Yaz Sanat Eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Yaza Sanat Kat!" temasıyla 7-14 yaşındaki çocuklar için sanat eğitimleri düzenleyecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos'ta başlayacak program kapsamında bale, bilinçli okuma, enstrümanlarla tanışma, drama, halk dansları, koro, modern dans, felsefe ile düşünme, perküsyon, ses ve nefes, temel müzik ve zumba gibi dallarda çocuklara eğitim verilecek.

Eğitimlerin verileceği merkezlere yarından itibaren 3 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

Dört hafta sürecek program, İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, Arnavutköy Kültür Merkezi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Çekmeköy ve Çengelköy Çocuk Sanat Merkezleri, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi, İdris Güllüce Kültür Merkezi, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi ve Şile Kültür Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Eğitimler, İBB Baruthane ve Turhan Selçuk Kültür Evi'nde salı, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.