İbb Ekipleri Sabaha Kadar Çalıştı - Son Dakika
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İbb Ekipleri Sabaha Kadar Çalıştı

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, sahada yoğun bir çalışma yürüttü. 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleme çalışmaları aralıksız devam etti. İstanbul genelinde ciddi bir aksaklık yaşanmazken, ekipler ana arterler, üst geçitler, metro giriş çıkışları ve otobüs duraklarında tedbir aldı.

07.02.2025 11:41  Güncelleme: 11:45
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(İSTANBUL)- İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, sahada yoğun bir çalışma yürüttü. 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleme çalışmaları aralıksız devam etti. İstanbul genelinde ciddi bir aksaklık yaşanmazken, ekipler ana arterler, üst geçitler, metro giriş çıkışları ve otobüs duraklarında tedbir aldı.

İBB ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki ana ulaşım akslarında ring halinde çalışarak yolların açık kalmasını sağladı. Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler gece boyunca tuzlama çalışmalarını hızlandırdı. Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kar yağışının şiddetini artırması üzerine ana arterlere tuzlama araçları yönlendirildi.

Beykoz'da Dutdere Caddesi boyunca kar küreme çalışmaları yapılırken, Beykoz On Çeşmeler Meydanı ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi gibi kritik noktalarda da yayalar için tuzlama işlemleri gerçekleştirildi.

"Meteobüs, üst geçitler ve toplu taşıma noktalarında önlemler"

Metrobüs hatları boyunca köprülerde, üst geçitlerde ve yaya yollarında tuzlama çalışmaları yapıldı. Özellikle Edirnekapı, Çağlayan, İDO giriş çıkışları ve metro istasyonları gibi yoğun kullanılan noktalarda kar küreme ve buzlanmayı önleyici tuzlama çalışmaları yapıldı. Ayrıca, Üsküdar Meydanı, Dudullu Metro Giriş-Çıkışları, Şile Yolu Üst Geçitleri gibi kritik yaya alanlarında da gece boyunca buzlanmaya karşı önlemler alındı.

"Güvenlik önlemleri ve müdahaleler"

Karla mücadele çalışmaları kapsamında yollardaki güvenliği sağlamak için bazı bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştirildi. Eyüpsultan 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde yerinden oynayan trafik levhaları düzeltildi. Eyüpsultan Atatürk Caddesi'nde devrilen aydınlatma direğine müdahale edildi.

"Çalışmalar gece boyunca devam etti"

Çatalca ve Silivri ilçelerinde ana ulaşım yollarında küreme ve tuzlama çalışmaları gece boyunca sürdü. Kent genelinde hava sıcaklıkları 1 derece ve altında seyrettiği için kar birikimi ve buzlanma riski devam ediyor.

"Ekipler ring halinde"

İBB ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde güzergahlarını sürekli kontrol ederek, olası bir aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün de İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İBB ekiplerinin sahadaki nöbeti sürüyor.

Kaynak: ANKA

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