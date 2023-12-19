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İBB, Genç Üniversiteli Desteği'ni 100 bin öğrenciye çıkardı - Son Dakika
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İBB, Genç Üniversiteli Desteği'ni 100 bin öğrenciye çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 100 bin öğrenciye verilmesi hedeflenen Genç Üniversiteli Desteği'ni duyurdu. Proje kapsamında bu yıl öğrencilere geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL'lik destek verilecek. Başvurular İstanbul Senin uygulaması üzerinden alındı ve 3 Kasım'da sona erdi. Destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak sağlanacak ve ödeme 3 taksit halinde gerçekleştirilecek.

İBB, Genç Üniversiteli Desteği\'ni 100 bin öğrenciye çıkardı
19.12.2023 - 13:06,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 75 bin öğrenciye verilmesi hedeflenen "Genç Üniversiteli Desteği'", Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 100 bin öğrenciye çıkardı. İBB, proje kapsamında bu yıl öğrencilere geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL'lik destek verecek.

İBB, "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğrenciye eğitim yardımında bulunacak. Daha önce 6 bin TL olarak belirlenen yardım 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

BAŞVURULAR 3 KASIM'DA SONA ERDİ

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, İBB'nin "İstanbul Senin" uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler "İstanbul Senin" mobil uygulamasında yer aldı. 26 Eylül'de başlayan başvurular 3 Kasım'da sonlandı.

DESTEKLER GERİ ÖDEMESİZ OLARAK SAĞLANIYOR

"Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

ÖDEME 3 TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

"Genç Üniversiteli Desteği" ödemesi; aralık, şubat ve mart ayları olmak üzere 3 taksit şeklinde gerçekleştirilecek. Söz konusu ödemenin ilk taksitinin dağıtımına yarın (20 Aralık Çarşamba günü) başlanacak. Ödeme gerçekleştikten sonra öğrenciye SMS ile bilgi verilecek.

Kaynak: ANKA
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