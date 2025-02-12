İbb Genç Yetenek Gelişim Programı'nın Beşincisi Başladı - Son Dakika
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İbb Genç Yetenek Gelişim Programı'nın Beşincisi Başladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘16 milyon için heyecanla çalışabilecek geleceğin liderlerini' geliştirmeyi hedefleyen İBB Genç Yetenek Gelişim Programı, beşinci kez İSPER İBB Akademi çatısında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun destekleri ve “Gençliğimiz Var” mottosuyla bugüne kadar 3bin 698 genci mezun eden program, katılımcılara eğitim, gelişim kampları ve saha çalışmalarıyla önemli deneyimler kazandırıyor.

12.02.2025 17:09  Güncelleme: 17:19
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) '16 milyon için heyecanla çalışabilecek geleceğin liderlerini' geliştirmeyi hedefleyen İBB Genç Yetenek Gelişim Programı, beşinci kez İSPER İBB Akademi çatısında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekleri ve "Gençliğimiz Var" mottosuyla bugüne kadar 3bin 698 genci mezun eden program, katılımcılara eğitim, gelişim kampları ve saha çalışmalarıyla önemli deneyimler kazandırıyor.

İBB'nin kamudaki işgücü niteliklerini artırmak hedefiyle inşa edilen, İSPER İBB Akademi çatısı altında hayata geçirilen İBB Genç Yetenek Gelişim Programı'nın beşincisi başladı. Lansmanı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB üst yönetimini katıldı.

Moderatörlüğünü London School of Mind Kurucusu Dr. Kerem Dündar'ın üstlendiği program, performans gösterisi ile başladı. Ardından İSPER Genel Müdürü Banu Öksün'ün, program içeriğini  anlattığı açılış konuşması ile gençler alacakları eğitimin içeriği ve program hakkında bilgi edindiler.

"Bizi nasıl bir gelecek bekliyor"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner ve İETT Genel Müdürü Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu'nun bir araya geldiği "Bizi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor" oturumunda gençlerle İstanbul'un geleceği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek vizyonu hakkında sohbet gerçekleştirildi. Bu oturumda Pelin Alpkökin, ulusal ve yerel arenada yapılan her çalışmada İstanbul'un iklimle mücadele arenası haline geldiğini belirtti. İstanbul'un geleceğini, gelecekte doğudan batıya uzanan HızRay projesi, atıkların tamamen dönüştürülebilir olacağı gibi mega projelerle tanımlanacağını ifade eden Alpkökin, Genç Yetenekler'in geliştireceği projelerin bu anlamda önemli olacağını söyledi. Erol Özgüner ise dijitalleşen ve yapay zekanın çok güçlü olduğu yeni dünyada farklı bakış açılarını görebilmenin gelişim için çok kıymetli olduğunu belirtirken; Zeynep Pınar Mutlu ise yapay zeka, otomasyon ve uzaktan çalışma trendlerinin iş gücü piyasasına etkisi hakkında gençlere motivasyon sağladı.

"Geleceğin liderleri bu programda yetişiyor"

Programa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genç Yetenekler'i selamladığı konuşmasında "Gençliğimiz Var!" mottosuyla çıkılan gelişim yolculuğunda yarının iş yetkinliklerine göre tasarlanan programın, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflediğini vurguladı. İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB Genç Yetenek Gelişim Programı'nın katkılarının İstanbul'la sınırlı kalmayıp, gençlerin ülkemize de katkı sağlayacak projeler geliştirmelerine destek olacağını, teoriyi ve pratiği öğrenirken aynı zamanda başkalarına da ilham verecek projeler yaratacaklarını belirtti.

İBB İştirakler Hizmet ve İletişim Grup Başkanı Banu Saraçlar, İBB Genç Yetenek Gelişim Programı'nın, İBB'li genç mesai arkadaşlar için kariyer yolculuklarında önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerken, geleceğin kariyer trendlerinden biri olan yapay zeka tabanlı eğitimlerle gençler için dijital dünyaya uyumlu bir program geliştirdiklerini ifade etti. Geleneksel yöntemlerin ötesinde, 30 yaş altındaki tüm gençlere eşit fırsatlar sunarak farklı iş kollarında deneyim kazandıracakları ve projeler üretebilecekleri bir ortam sağlayarak gelişimlerine katkı sunduklarını belirtti. İSPER Genel Müdürü Banu Öksün, programın içeriğinin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2030 yetkinliklerini ve Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) gelecekteki iş gücü için belirlediği becerileri dikkate alarak, bilimsel dayanaklarla desteklenen biçimde şekillendirildiğini ifade ederken yeni Genç Yetenekler'e başarılar diledi.

Konuya ilişkin İBB'den verilen bilgilere göre, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun "Gençliğimiz Var!" söylemiyle 2020 yılının şubat ayında 520 gençle çıkılan yolculuk, 30 yaş altı, iş hayatında en fazla 5 yıl deneyimli, lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip gençlerin yaratıcı düşüncelerini destekleme, onların öğrenme, inisiyatif alma, proaktif olma, problem çözme, iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirme gibi hedefler temelinde başladı. 2021'den bugüne kadar toplamda 3698 genç, yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda daha donanımlı hale gelmeleri için başlatılan programdan başarıyla mezun oldu. Gençler program çerçevesinde çeşitli eğitimler, webinarlar, saha çalışmaları ve gelişim kampları gibi etkinliklere katılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin her aşamasında deneyim kazandı.

2021 yılında yetenek yönetimi alanında ATD Best ödülünü kazanan program, 2022 yılında ise TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği tarafından "Gençlerin İş Hayatına Katılımına ve Gelişimine Katkı Sağlayan Gelişim Programı" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Program, 2024 yılında 16. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nde "Geleceğin İş Yaşamında Değer Yaratmak" kategorisinde "Fark Yaratan Proje" ödülünü aldı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Teknoloji, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Genç Yetenek Gelişim Programı'nın Beşincisi Başladı - Son Dakika

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