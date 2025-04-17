İBB, İmamoğlu Dönemi Borç Artışını Yalanladı - Son Dakika
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İBB, İmamoğlu Dönemi Borç Artışını Yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde borcun yüzde 704 arttığı iddialarını doğru bulmadığını belirtti. Dolar bazında borç artışının sadece yüzde 20 olduğunu duyurdu. İBB, mali disiplinini koruduğunu ve yatırımlara zarar vermediğini açıkladı.

17.04.2025 14:24  Güncelleme: 14:25
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), " Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde belediyenin borcunun yüzde 704 arttığı" iddiasının doğru olmadığını bildirerek, dolar bazında borç artışının yüzde 20 olduğunu duyurdu.

Belediye, "İBB'nin borcu, Ekrem İmamoğlu döneminde yükseldi" iddialarını yalandı. İBB'den yapılan açıklamada, "2018'de İBB'nin toplam borcu 5 milyar 58 milyon dolardı. 2024 sonunda bu borç 6 milyar 91 milyon dolara yükseldi. Artış oranı sadece yüzde 20'dir. Üstelik aynı dönemde mesela ekmek fiyatı yüzde 987 arttı" ifadeleri kullanıldı.

İBB'nin "yalanlar ve gerçekler" başlıklı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yalan: İBB'nin borcu, Ekrem İmamoğlu döneminde yükseldi. 2018'de 26,7 milyar lira olan borç, 2024 sonunda 215 milyar liraya çıkarak yüzde 704 arttı. Bu da İBB'nin mali disiplinini kaybettiğini, bütçesinin çöktüğünü gösteriyor.

Gerçek: Borç artışı iddiası, ekonomik gerçeklikten kopuk, manipülatif bir kıyaslamadır. 2018-2024 arasında Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon, kur şoku ve faiz artışları yaşadı. Bu dönemde kamunun borcunun artması ve ekonominin geldiği nokta kamuoyunca bilinmektedir. Kıyasın sağlıklı yapılabilmesi için döviz cinsinden değerlendirme gerekir: 2018'de İBB'nin toplam borcu 5 milyar 58 milyon dolardı. 2024 sonunda bu borç 6 milyar 91 milyon dolara yükseldi. Artış oranı sadece yüzde 20'dir.

Üstelik aynı dönemde mesela ekmek fiyatı yüzde 987 arttı. 2018'de 1,15 lira olan ekmek, 2025'te 12,50 liraya ulaştı. Döviz bazında hesaplandığında bile ekmekteki yüzde 62'lik artış, İBB'nin döviz bazındaki borç artışından 3 kat fazladır. Bir de yıldan yıla artan enflasyon baz alındığında ise İBB'nin borç hanesinin arttığı iddia dahi edilmez. İBB ise bu ekonomik kriz koşullarında finansal istikrarını korumayı başarmıştır.

"Yatırıma kaynak bulunamıyor yalanı"

Yalan: İBB'nin mevcut borcu sadece kendi dönemine ait. Bu borç yönetilemez seviyeye ulaştı. İBB bütçe açığı verirken, yatırımlara da kaynak bulamıyor.

Gerçek: İBB yönetimi, görevi devraldığında eski dönemden kalan 36 milyar lira (bugünkü kurla 71 milyar lira) finansal borç devraldı ve bunları ödemeye başladı. Ayrıca önceki dönemlerde ihale edilmiş ama tamamlanmamış projeleri hayata geçirmek için 79,8 milyar lira (bugünkü kurla 142 milyar lira) finansman temin etti. Bu borcun da 41 milyar lirasını (bugünkü kurla 53 milyar lira) geri ödedi. Tüm bu koşullara rağmen, son altı yılda yaklaşık 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Yani borçlar yatırıma dönüştü, boşa harcanmadı.

Bu tablo, gerçek bir mali disiplin ve tasarruf anlayışıyla yönetilen bir belediyeye işaret eder."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, İmamoğlu Dönemi Borç Artışını Yalanladı - Son Dakika

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