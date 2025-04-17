İBB, İmamoğlu Hakkındaki İddiaları Yalanladı - Son Dakika
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İBB, İmamoğlu Hakkındaki İddiaları Yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nun Florya'daki başkanlık konutunu rüşvet merkezi haline getirdiği iddialarını reddetti. Açıklamada, söz konusu yerin idari bina olduğu, rüşvet ve komisyonların toplandığına dair hiçbir emare bulunmadığı belirtildi.

17.04.2025 16:45  Güncelleme: 18:38
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Florya'daki başkanlık konutunu rüşvet ve komisyonların toplandığı merkez haline getirdiği iddiasını yalanlayarak, "İBB'nin Florya yerleşkesinde başkanlık konutu yoktur. Adı geçen yer, İPA'nın idari binasıdır. AK Parti döneminde hem İBB Başkanı'nın hem de bazı ilçe belediye başkanlarının özel kullanımı için tahsis edilen villalar, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla tüm İstanbulluların kullanımına açılmıştır. Rüşvet toplandığı, kasa saklandığı, paraların balyalarla bulunduğu iddialarının tamamı gerçek dışıdır. Güvenlik kameraları incelenmiş, herhangi bir suça dair emareye rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Belediye, "İmamoğlu'nun, İstanbul Florya'daki başkanlık konutunu rüşvet ve komisyonların toplandığı merkez haline getirdiği" iddiaları üzerine "yalanlar ve gerçekler" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Yalan: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Florya'daki başkanlık konutunu rüşvet ve komisyonların toplandığı merkez haline getirdi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş burada ofis kurup iş insanlarından alınan paraları 2 metre uzunluğundaki çelik kasada sakladı. Kasa vinçle taşınıp kaçırıldı, daha küçük bir kasadan 5 milyon lira para çıktı.

Gerçek: İBB'nin Florya yerleşkesinde "başkanlık konutu" yoktur. Adı geçen yer, İPA'nın idari binasıdır. AK Parti döneminde hem İBB Başkanı'nın hem de bazı ilçe belediye başkanlarının özel kullanımı için tahsis edilen villalar, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla tüm İstanbulluların kullanımına açılmıştır. Burada yalnızca İPA faaliyet göstermektedir. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bu alanda herhangi bir ofisi veya görev alanı bulunmamaktadır. Rüşvet toplandığı, kasa saklandığı, paraların balyalarla bulunduğu iddialarının tamamı gerçek dışıdır. Bahsi geçen çelik kasaya dair iddia, hiçbir görüntüyle, belgeyle veya tanık ifadesiyle desteklenmemiştir. Güvenlik kameraları incelenmiş, herhangi bir suça dair emareye rastlanmamıştır.

İPA'da yapılan adli arama sonucunda, iddia edildiği gibi herhangi bir para, rüşvet veya suç unsuru bulunmamıştır. Arama işlemleri tutanak altına alınmış; resmi belgelerde de açıkça görüleceği üzere hiçbir bulguya ulaşılmamıştır. İPA'da bir kasa bulunmaktadır ancak bu kasa, AK Parti döneminden kalma, ne amaçla kullanıldığı belli olmayan, kaldırılması için vinç gereken ve halen yerinde duran, arama sırasında da tespit edildiği gibi içi boş bir kasadır.

Ortaya atılan tüm iddialar kasıtlı olarak hazırlanmış bir algı operasyonunun, montajlanmış bir senaryonun parçalarıdır. İstanbul halkının iradesine karşı yürütülen bu karalama kampanyası gerçekle bağdaşmamaktadır. Siyasi mühendisliklerle, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu iftira furyasına karşı gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, İmamoğlu Hakkındaki İddiaları Yalanladı - Son Dakika

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