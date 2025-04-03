İbb Kültür AŞ'den Gençlere Ücretsiz Müze Kampanyası - Son Dakika
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İbb Kültür AŞ'den Gençlere Ücretsiz Müze Kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ, kültürel etkinlikleri daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 18 yaş ve altı gençlere yönelik iki ayrı kampanya başlattı. Kampanyalar kapsamında belirlenen yaş grubundaki gençler, İstanbul’daki bazı müzeleri ücretsiz ziyaret edebilecek.

03.04.2025 19:41  Güncelleme: 21:15
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Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ, kültürel etkinlikleri daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 18 yaş ve altı gençlere yönelik iki ayrı kampanya başlattı. Kampanyalar kapsamında belirlenen yaş grubundaki gençler, İstanbul'daki bazı müzeleri ücretsiz ziyaret edebilecek.

Kültür AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ilk kampanya kapsamında, 18 yaş ve altındaki gençler Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi, Miniatürk ve Şerefiye Sarnıcı'nı ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. İkinci kampanya ise 7 Nisan - 28 Aralık tarihleri arasında hayata geçirilecek. Bu kampanyaya göre, her hafta sonu ebeveynleriyle birlikte Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk'e gelen 15 yaş ve altındaki ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacak.

Ara tatili fırsat bilen vatandaşlar Miniatürk'e yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle gelen minikler ise birçok yapının küçük hallerini gördükleri için heyecan dolu anlar yaşadı. Minik Zeynep, "Burada en çok dikkatimi teleferik çekti. Orayı çok beğendim. Nasıl yapmışlar. Çok merak ettim. Orası çok güzeldi benim için. Orjinal teleferiğe hiç gitmedim. Müzelerin ücretsiz olması iyi olur hem birşeyler öğrenmiş oluruz. Tarihimizi, kültürümüzü öğrenmiş oluruz" derken; ilk defa Miniatürk'e gelen Fatih Emir, "Anıtkabir ve Çanakkale Şehitleri anıtlarını beğendim. TBMM binası, Anıtkabir, Çanakkale Şehitleri Anıtı, İzmir Saat Kulesi'ni gördüm. Hepsini çok beğendim" dedi.

"Herksin gelmesi görmesi gereken bir yer"

Hatice Gür, "Daha önce gelmek istediğimiz bir yerdi. Tatili de değerlendirdik. Özellikle gitmediğimiz yerlerdeki maketleri görmek ayrıca daha çok sevindirdi. Tabii gittiğimiz yerlerin maketlerini görmekte oldukça güzeldi. Bir anı oldu bizler için. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Herkesin de gelmesi görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Miniatürk'e 15 sene önce gelen bir vatandaş, "İlk gelişim değil, daha önce de gelmiştim. Burayı genel olarak beğeniyorum. Daha önce 15 sene önce gelmiştim. Gelişmiş şu anda daha farklı maketler de gelmiş" ifadelerini kullandı. En çok Pamukkale maketini beğenen bir minik, "Ben en çok Pamukkale'yi beğendim. Eğlendim. Ne zaman nerede olduklarını öğrendim" dedi.

Afrika kökenli Bahar Borjali ise "İlk defa geliyorum. Çok beğendim. Babam ve kardeşimle geldim. Herşeyi çok beğendim. Favorim yok. Burada yaşıyoruz, ben burada doğdum" ifadelerini kullandı.

Kültür AŞ yetkilileri, kampanyalarla birlikte gençlerin kültürel mirasla daha fazla buluşmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb Kültür AŞ'den Gençlere Ücretsiz Müze Kampanyası - Son Dakika

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