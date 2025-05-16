İBB Kurban Bağışı Kampanyası Başladı - Son Dakika
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İBB Kurban Bağışı Kampanyası Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Vakfı aracılığıyla düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor. Bu yıl kurban hissesi bedeli 17.500 TL olarak belirlendi ve kesimler hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek.

16.05.2025 14:13  Güncelleme: 14:14
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İstanbul Vakfı'nın her yıl düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası bu yıl da başladı. İslami usullere uygun şekilde, hijyenik koşullarda kesilen kurbanlar konserve haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İstanbul Valiliği'nin yardım toplama izniyle yürütülen kampanyada bu yıl bir kurban hissesi bedeli 17 bin 500 TL olarak belirlendi.

İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl da kurban bağışında bulunmak isteyen İstanbullularla ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. İstanbul Vakfı tarafından yürütülen ve takip edilen süreçte, bayramın 1. günü vekaleti alınan bağışçıların kesim işlemine başlanıyor. Kesimler bayramın 3. günü akşamında sona eriyor.

"TSE belgeli, noter ve veteriner denetimli kesimler"

Kesimler, her yıl olduğu gibi TSE onaylı helal kesim belgesine sahip firma tarafından gerçekleştirilecek. Kurban kesim işleminden sonraki 1 hafta içerisinde kurban etleri konserve haline getirilecek. 18 ay kullanma süresi olan konservelerin dağıtımı, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Bütün kesimler yine her yıl olduğu gibi noter gözetiminde, veteriner denetiminden geçerek, din görevlisi eşliğinde, bağışçıların her birinin adının okunması suretiyle, kamera kaydına alınarak gerçekleşecek.

"Hisse bedeli ve dağıtım detayları"

İstanbul Vakfı ilgili sayfasında, her yapılan bağışın miktarı ve bağışçı sayısı şeffaf şekilde yayımlanacak. Bağışlar istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılabilecek. İstanbul Valiliği'nin (34.2025.3043) no'lu yardım toplama iznine istinaden başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli bu yıl 17.500 bin TL oldu.   Bağışlardan elde edilecek 14 adet konservenin, 13 adedi ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılırken, 1 adedi arzu ederse hisse bağışçısına ulaştırılacak.

"5 yılda 1 milyon aileye ulaşıldı"

İstanbul Vakfı tarafından yürütülen Kurban Bağış kampanyası kapsamında, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde, et konserve, ilikli kemik suyu, işkembe ve paça çorbası olmak üzere 4 ayrı ürün ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Böylece 5 yılda 1 milyon aileye ulaşılmış oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Kurban Bağışı Kampanyası Başladı - Son Dakika

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