İBB Meclisi'nde İSKİ Soru Önergeleri - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde İSKİ Soru Önergeleri

İBB Meclisi\'nde İSKİ Soru Önergeleri

İBB Meclisi'nde İSKİ'nin faaliyetlerine dair çeşitli soru önergeleri kabul edildi.

14.05.2025 18:24
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSKİ'nin çalışmalarına ilişkin soru önergeleri verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda, soru önergeleri alındı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Musa Alibaşoğlu, İstanbul'da musluktan akan suyun içilebilir kalitede olacağı vaadine rağmen bugün musluktan gelen sularla ilgili şikayetlerin arttığını söyledi.

Sık yaşanan su kesintileri ile arızalara değinen Alibaşoğlu, İSKİ faaliyet raporlarında arıtma tesislerinden çıkan suyun Dünya Sağlık Örgütü standartlarında olduğu söylense de kalitenin altyapı nedeniyle son kullanıcıya aynı nitelikte ulaşmadığını ifade etti.

Fatura okuma personelinin özlük haklarıyla ilgili sıkıntılar ve operasyonel aksaklıklar sebebiyle birçok hanede sayaçların düzenli okunamadığını, faturaların "kıyas usulü" ile tahakkuk ettirildiğini belirten Alibaşoğlu, "Fatura okuma personelinin özlük haklarına ilişkin son 6 yılda ne gibi değişiklikler yapılmıştır? Sayaç okumalarının düzenli yapılmadığı ve kıyas usulü fatura kesildiği hanelerle ilgili şikayetlerin sayısı nedir? Bu uygulama İSKİ tarafından neden tercih edilmekte ve hangi önlemler alınmaktadır?" sorularını yöneltti.

AK Parti'li Meclis Üyesi Zekeriya Koç da 2019'da İBB Başkanlığı görevine gelen Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında ve sonrasında yaptığı açıklamalarda, "İstanbul'un çevre sağlığını ve deniz ekosistemini koruyabilmek amacıyla ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri inşa edeceğini" kamuoyuna taahhüt ettiğini söyledi.

Koç, İSKİ'nin 2023 yılı faaliyet raporu ve önceki genel kurul sunumlarını incelendiklerinde bu vaatlerin büyük ölçüde yerine getirilmediğini, ileri biyolojik arıtma kapasitesinin artırılması yönünde ciddi bir yatırım yapılmadığını gördüklerini belirterek, bazı bölgelerde yalnızca ön arıtma düzeyinde atık suların denize deşarj edilmesinin ekolojik dengeyi ve kamu sağlığını tehdit eder nitelikte olduğunu dile getirdi.

İleri biyolojik arıtma yapılmadan Marmara Denizi'ne deşarj edilen su miktarının yıllık bazda ne kadar olduğuna ilişkin soru önergesi veren Koç, ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımları için hangi projelerin planlandığını sordu.

AK Parti'li Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit de 2024 yılı Denetim Komisyonu verilerine göre teknik kadroların sistematik biçimde pasifleştirildiğini ifade ederek, "temel hizmetler kuruma ait insan kaynağıyla yapılabilecekken dışarıdan yüksek bedellerle hizmet alımına gidildiği"ne ilişkin soru önergesi verdi.

Yiğit, önergede şu soruları yöneltti:

"2024 yılı içinde İSKİ tarafından dışarıdan hizmet alımı yoluyla çalıştırılan danışman firma sayısı kaçtır? Bu firmalara toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? Bu firmalar hangi iş kalemlerinde görev almıştır? Söz konusu hizmetlerin İSKİ bünyesindeki personel tarafından yürütülmesine engel bir durum bulunmakta mıdır? Teknik personelin doğrudan yerine getirebileceği altyapı denetimi, mühendislik ölçümü, proje çizimi gibi işler arasında dış firmalara devredilen kaç işlem tespit edilmiştir? 2019'dan bu yana geçen 5 yıllık süreçte İSKİ bünyesinde görev yapan mühendis, tekniker, harita uzmanı ve benzeri teknik personelin görev dağılımı nasıl değişmiştir? Bu kadroların kaçı fiilen üretim süreçlerinin dışına itilmiştir?"

AK Parti'li Meclis Üyesi Cüneyt Tezcan ise İstanbul genelinde kayıp-kaçak su oranlarıyla ilgili soru önergesi verdi.

2019-2024 döneminde İSKİ tarafından kayıp-kaçak su oranlarını düşürmek amacıyla altyapı yenileme, SCADA sistemi, bölgesel ölçüm, akıllı sensör teknolojisi gibi yatırımların yapılıp yapılmadığını soran Tezcan, "Mevcut kayıp-kaçak su oranları ilçelere göre nasıl dağılmaktadır? En yüksek ve en düşük orana sahip 5 ilçe hangileridir? 2023 yılı içinde İSKİ tarafından kaç kilometre içme suyu şebekesi yenilenmiştir? Bu çalışmalar sonucunda hedeflenen düşüş sağlanabilmiş midir? 2024-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan'da İstanbul için öngörülen kayıp-kaçak su hedefi nedir? Bu hedef hangi projelerle desteklenmektedir? Kayıp-kaçak su nedeniyle oluşan yıllık maliyet kaybı yaklaşık ne kadardır? Bu kayıpların İstanbullulara yansıyan su tarifelerine etkisi nedir?" sorularını yöneltti.

Mecliste soru önergelerinin kabulüne karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde İSKİ Soru Önergeleri - Son Dakika

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