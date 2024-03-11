İBB Meclisinin 2019-2024 dönemi sona erdi - Son Dakika
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İBB Meclisinin 2019-2024 dönemi sona erdi

İBB Meclisinin 2019-2024 dönemi sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2019-2024 döneminin son birleşimini gerçekleştirdi. Meclis üyeleri, duygusal bir gün olduğunu belirterek, İstanbul halkı için çalıştıklarını ve mücadele ettiklerini ifade etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son toplantı töreninde tüm Meclis üyelerinden helallik istedi ve görevi millete teslim etti.

11.03.2024 17:53
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin 2019-2024 döneminin son birleşimi gerçekleştirildi.

İBB Meclisi mart ayı oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Okul, bugünün herkes açısından duygusal bir gün olduğunu, 2019'da seçilen Meclisin son toplantısının gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İyisiyle kötüsüyle bazı sıkıntılı günlerimiz oldu ama tüm Meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız burada mücadele verdi. Hepsine canıgönülden teşekkür ediyorum. İstanbul halkı için çalıştık, mücadele ettik. 31 Mart'ın da özellikle İstanbul halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bir demokrasi şölenine dönüşür ve halkımız için, İstanbul'umuz için hayırlısı neyse o olur. Biz buralara İstanbul halkına hizmet için seçildik ve tüm arkadaşlarımız ciddi bir mücadele verdi."

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da iyisiyle kötüsüyle 5 yıllık dönemi kapattıklarını söyledi.

Mecliste herkesin İstanbul halkından aldığı yetkiyi kendi siyasi görüş ve inançlarına göre İstanbul halkının yararına kullanmaya gayret ettiğini dile getiren Gökkuş, "5 yılda İstanbul halkına iyi şeyler yaptığımızı umut ediyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı ise güzel bir dönem olduğunu, acısıyla tatlısıyla pek çok şeyi 5 yılda birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Tüm arkadaşlarına İstanbul'a ve ilçelerine verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür eden Balyalı, "Hepimiz İstanbul için çalıştık. Herkes inandığı görüş doğrultusunda mücadele verdi, vermeye de devam ediyor." ifadesini kullandı.

Meclis oturumu, bazı maddelerin komisyonlara sevk edilmesinin ardından sona erdi.

İmamoğlu: "Tüm Meclis üyesi arkadaşlarımdan helallik isterim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclisteki oturumdan önce salonda düzenlenen son toplantı törenine katıldı.

Milletten aldığı görevi bugün itibarıyla tekrar millete teslim ettiğini belirten İmamoğlu, oy birliğiyle alınan kararların daha fazla olabilmesini arzu ettiğini söyledi.

İmamoğlu, Meclisin doğası gereği farklı fikir ve tercihler olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mübarek ramazanın ilk gününde böylesi bir buluşma anında şahsen tüm Meclis üyesi arkadaşlarımdan kendi şahsıma elbette ki helallik isterim. Benden yana da tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma, tüm hemşehrilerim adına da kendi adıma da 'Helal olsun.' demek isterim. 'Hayırlı ramazanlar.' dileyerek, hepinizi güzel bir geleceğe sağlıkla, umutla ve tüm iyi dileklerimle uğurluyorum. Sağ olun, var olun."

İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Balyalı, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu adına AK Parti Grup Sözcüsü Gökkuş, eski İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve Meclisin en genç üyesi Amine Cansu Çelik'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisinin 2019-2024 dönemi sona erdi - Son Dakika

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