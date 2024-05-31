İBB Miras ekipleri Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel buldu - Son Dakika
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İBB Miras ekipleri Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel buldu

İBB Miras ekipleri Rumeli Hisarı\'nda 125 metrelik tünel buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına bağlı İBB Miras ekipleri, Rumeli Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sırasında 125 metrelik tünel buldu. Tünelin uzunluğu ve yüksekliği hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tünelin hisarı boydan boya geçerek Doğatepe yönüne doğru uzandığını ve farklı kanallara bağlantı emareleri tespit ettiklerini belirtti. Tünele ilişkin arkeometri çalışmalarının yapılacağını ve restorasyonun tamamlanmasının ardından tünelin ziyarete açılacağını ifade eden Polat, ayrıca hisarın konservasyon ve bakım çalışmalarının da devam ettiğini ve üç kuleye ziyaretçi girişinin planlandığını söyledi.

31.05.2024 16:55
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına bağlı İBB Miras ekipleri, Rumeli Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sırasında 125 metrelik tünel buldu.

Hisarda restorasyon çalışmasının gerçekleştirildiği şantiyede basın açıklaması yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tünelin 125 metre uzunluğunda ve yer yer 1-1,5 metre ile 3-4 metreye ulaşan yüksekliğe sahip olduğunu söyledi.

Tünelin hisarı boydan boya geçerek Doğatepe yönüne doğru uzandığını ifade eden Polat, farklı kollarla başka kanallara bağlantı emareleri tespit ettiklerini de vurguladı.

Tünele ilişkin arkeometri çalışma metoduyla harç, malzeme ve yapım tekniği analizleri yapılacağını dile getiren Polat, "Bu restorasyonda bugüne kadar ortaya çıkmamış noktalar tek tek bu gibi örneklerle ortaya çıkıyor. İçerisinde farklı buluntularımız da var. Kamuoyuyla daha sonraki günlerde paylaşacağız. Bir dönem burada farklı fonksiyonların verdiği izleri de açığa çıkarmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Halk arasında İstanbul'daki yer altı geçitlerinin sıkça konuşulduğunu anımsatan Polat, bölgede yoğun yeraltı geçiş noktalarının bulunduğunu bilimsel olarak da ortaya koyduklarını belirtti.

Polat, restorasyon çalışmaları tamamlandığında tüneli ziyarete açacaklarını söyledi.

Öte yandan, Rumeli Hisarı'nda Prof. Dr. Can Şakir Binan, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Erol Gürdal'ın da aralarında yer aldığı Bilim Kurulunca onaylı projede, hisar için konservasyon ve bakım çalışmalarını içeren bir restorasyon süreci yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli isimleri Çandarlı Halil Paşa, Zağanos Paşa ve Saruca Paşa ile anılan üç kulenin de ziyarete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Miras ekipleri Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Miras ekipleri Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel buldu - Son Dakika
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