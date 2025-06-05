İBB'nin Kurban Bayramı Töreninde Ekrem İmamoğlu'na Sevgi Seli

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma törenini Saraçhane'de gerçekleştirdi. Törenin en dikkat çeken anı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajın İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın tarafından paylaşılması oldu. Aslan, "3 Haziran sayın Başkanımızın doğum günüydü. Kendisiyle görüşme imkanım oldu. Aynen buradaki gibi heyecanlı, genç, dinamik, umutlu, mutlu ve motivasyonu çok yüksek. Sağlığı yerinde. Hepinize çok selamları var, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Bayramınızı kutluyor." dedi. Aslan'ın bu sözleri Saraçhane Meydanı'nda duygulu anlara neden olurken, bayramlaşma törenine katılan İBB çalışanları alkışlarla Ekrem İmamoğlu'na karşılık verdi.

İBB'nin gelenekselleşen Kurban Bayramı töreni Saraçhane'de gerçekleştirdi. Bayramın birlik ve dayanışma ruhuyla yaşandığı etkinlikte İBB Başkanvekili Nuri Aslan da bir konuşma yaptı. İBB ailesinin gösterdiği özveriye dikkat çeken Aslan, "Tüm baskılara rağmen artarak devam eden özverili çalışmanıza, bir aile gibi birbirinize sarılışınıza şahidim" dedi.

İmamoğlu'nun bayram mesajı alkışlarla karşılandı

Törenin en dikkat çeken anı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajın İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın tarafından paylaşılması oldu. Aslan, "3 Haziran sayın Başkanımızın doğum günüydü. Kendisiyle görüşme imkanım oldu. Aynen buradaki gibi heyecanlı, genç, dinamik, umutlu, mutlu ve motivasyonu çok yüksek. Sağlığı yerinde. Hepinize çok selamları var, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Bayramınızı kutluyor." dedi. Aslan'ın bu sözleri Saraçhane Meydanı'nda duygulu anlara neden olurken, bayramlaşma törenine katılan İBB çalışanları alkışlarla Ekrem İmamoğlu'na karşılık verdi.

"Başkanımız öyle bir düzen kurdu ki makine gibi işleyen bir yapı…"

"Ekrem Başkanımız burada değil belki ama onun yüreği burada, sizinle" diyen Aslan "Başkanımız öyle bir düzen kurdu ki makine gibi işleyen bir yapı… ve o yapının dişlileri sizlersiniz. Siz durursanız sistem durur ama biliyorum ki sizin durmaya niyetiniz yok. İstanbul'un hakkını alması için, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek, annelere nefes aldırmak için yola çıktınız. Bu yolda yorulmak yok. Hep birlikte, umutla, inançla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ne neşemizi çaldırırız ne de umudumuzu"

Törende, İBB emekçilerine moral veren şu sözler de alkış aldı:

"Her sabah dünden bir adım ileri gideceğiz. Yorulursak bir çay içeriz, dertleşiriz. Ama ne neşemizi çaldırırız ne de umudumuzu. 'Birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap' derler. Birlikte olacağız, paylaşımcı olacağız, Ekrem Başkanımızın önderliğinde bu zorlu süreçleri birlikte aşacağız."