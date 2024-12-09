İbb'nin Ödüllü "Dijital İkiz Projesi"Ne Ustda'dan 2 Milyon Dolarlık Hibe

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), akıllı şehir uygulaması "Dijital İkiz Projesi" için Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı'ndan (USTDA) almaya hak kazandığı 2 milyon dolarlık hibenin protokolü törenle imzalandı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şehrimize yaptığımız yatırımları, her zaman insan odaklı bir vizyonla şekillendiriyoruz ve kesinlikle İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için öncelik sağlıyoruz. Bu platform, gerçek zamanlı veri analizi, simülasyon ve yapay zeka destekli süreç yönetimiyle, afet anında hızlı müdahaleyi mümkün kılarken, afet sonrasındaki iyileşme sürecini de insan odaklı bir şekilde hızlandıracak" dedi.

İBB'nin, şehir planlaması, kaynak yönetimi ve çevre izleme gibi süreçlerde daha etkin ve veri odaklı kararlar alınarak, kentsel yönetimi daha verimli hale getirilmesi amacıyla başlattığı akıllı şehir uygulaması "Dijital İkiz Projesi", USTDA'dan 2 milyon Amerikan doları tutarında hibe almaya hak kazandı.

Bu kapsamda İBB ve USTDA arasında gerçekleştirilecek iş birliğinin protokolü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, ABD Başkonsolos Yardımcısı Fleur Cowan, İBB Teknoloji Grup Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner'ün katılımıyla törenle imzalandı. İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul, bizim bu güzel şehrimiz, bütün hizmetleriyle, dünyanın en kaliteli mutluluk ve refah seviyesine ulaşmayı hak eden bir şehir. Şehrimizin güvenliğini ve refahını, yaşam kalitesini arttırmak için son derece güçlü çalışmalar yapıyoruz. Özellikle şehrimizin karşı karşıya olduğu afet risklerini en aza indirmek ve her koşulda hemşehrilerimize hızlı, etkin, sürdürülebilir çözümler sunmak adına, afet odaklı Dijital İkiz Platformu Projesi için sağladığınız iş birliği ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım. USTDA desteğiyle hayata geçecek olan bir proje, sadece İstanbul'umuzun değil, tüm dünya şehirlerinin karşı karşıya olduğu afet yönetimi zorluklarına gerçekten yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Bu platform, gerçek zamanlı veri analizi, simülasyon ve yapay zeka destekli süreç yönetimiyle, afet anında hızlı müdahaleyi mümkün kılarken, afet sonrasındaki iyileşme sürecini de insan odaklı bir şekilde hızlandıracak.

"Yaptığımız yatırımları her zaman insan odaklı bir vizyonla şekillendiriyoruz"

Şehrimize yaptığımız yatırımları, her zaman insan odaklı bir vizyonla şekillendiriyoruz ve kesinlikle İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için öncelik sağlıyoruz. Dijital dönüşümlü güçlendirmek ve toplumsal dayanıklılığı arttırmak için, önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bu iş birliğimizin. Hemşehrilerimizin güvenliği ve geleceği adına, böylesi bir iş birliği için çok memnunuz. USTDA ile gerçekleştirdiğimiz dördüncü hibe iş birliği. Bu vizyon doğrultusunda çok daha değerli iş birliklerini temenni ediyoruz. İstanbul'umuzla olan bu iş birliğinin, sadece İstanbul'a değil, irtibatta bulduğumuz bütün dünya şehirlerine, özellikle yakın coğrafyadaki birçok kentte de sunabileceğimiz ve onlara da bu iş birliğinin nasıl sonuçlar verdiğini anlatabileceğimiz bir süreç."

Ebong: İmzaları atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz

İmza töreninde konuşan USTDA Dünya Direktörü Ebong ise şunları söyledi:

"Sergilemiş olduğunuz hem vizyon hem de uygulama çalışmaları, beni gerçekten oldukça etkiledi. Bizi buraya getiren çalışmalar, yalnızca geçmişten bu yana uzanan ortaklığımızı güçlendirmekle, devam ettirmekle kalmadı, aynı zamanda gelecek çalışmaların da temelini oluşturduk. Burada, gerçekten son derece fevkalade bir ortaklık söz konusu. ve bu ortaklığın fevkalade olmasının sebebi de İstanbul'da, burada görmüş olduğumuz vizyon ve ardından alınan aksiyonlar ve bunların hepsinin insanlara duyulan ilgi ve insanlara verilen önem ekseninde gerçekleştiriliyor olması. Bu partnerliği, bu ortaklığı mümkün kılan şey, güzel ve efektif kılan şey, burada gördüğümüz vizyon ve eylemler. İmzaları atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ki, bu güzel proje bir an önce hayata geçirilsin. "

İmamoğlu'nun Türkçe "Haydi başlayalım" anlamına gelen "Let's start" demesinin ardından, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve USTDA Dünya Direktörü Enoh T. Ebong protokolü imzaladı.

Proje ile afet durumlarında süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor

Dijital İkiz Projesi, dünya genelinde 2 kez birincilikle ödüllendirilmişti. İstanbul'da başlatılan proje ile şehir planlaması, kaynak yönetimi ve çevre izleme gibi süreçlerde daha etkin ve veri odaklı kararlar alınarak, kentsel yönetimi daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bu teknoloji, gelecekte şehirlerin daha sürdürülebilir ve dayanıklı olmasını sağlayacak önemli bir araç olarak görülüyor. Proje kapsamında AKOM ile birlikte çalışarak afet durumlarına odaklanan özel bir modelleme sistemi hayata geçirildi. Bu teknoloji, şehrin farklı bölgelerinden toplanan çevresel, demografik ve altyapısal verileri kullanarak olası afet senaryolarını simüle ediyor ve kritik bölgelerdeki riskleri önceden belirliyor. Bu sayede, afet durumlarında karar alma ve iyileşme süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.