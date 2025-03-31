İBB Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İBB Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

İBB, Ramazan Bayramı dolayısıyla söyleşi ve konserlerle etkinlik düzenliyor. Araştırmacı Vedat Başaran, Osmanlı'da ramazanın devlet politikası olarak benimsendiğini anlattı.

31.03.2025 21:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen söyleşi ve konserler devam ediyor.

Saraçhane'deki İBB binası önünde yapılan etkinliğe bazı belediye görevlileri, meclis üyeleri, çalışanlar ile vatandaşlar katıldı.

Rıza Sönmez'in moderatörlüğündeki "Dünden Bugüne Bayram Sofraları" başlıklı söyleşiye katılan araştırmacı şef Vedat Başaran, Osmanlı'da Fatih döneminden 2. Mahmut'a kadar ramazanın bir devlet politikası olarak benimsendiğini söyledi.

Başaran, "Osmanlı'da ramazan 3 ay önce hazırlıkları başlayan, mutfaklardaki ince ve kaba kilerlerin hepsinin dolduğu, üst kesim dediğimiz kitlenin kendi konaklarını halka açmış olduğu bir organizasyon olarak görülüyor." dedi.

Yapılan organizasyonlarda eve kimin gelip gelmediğinin önemli olmadığını anlatan Başaran, ramazan boyunca yapılan organizasyonlarda mutfaktakilere ve aşçılara büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Başaran, o dönemde ramazanların toplumu mutlu etmeye dönük bir organizasyon olduğunu aktararak, "Bu organizasyonlar 2. Mahmut'a gelene kadar şekil değiştiriyor. Tabii 2. Mahmut daha yenilikçi bir padişah olarak bu tür kutlamaları çok abartılı olduğunu düşünerek bir kısıtlamaya gidiyor." diye konuştu.

"Kolektif İstanbul" grubunun konser verdiği etkinlikte, Kamufle de sahne aldı.

Alandaki mobil büfeden katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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