İBB Ramazan İçin Destek Programı Hazırladı - Son Dakika
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İBB Ramazan İçin Destek Programı Hazırladı

İBB, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım ve etkinlikler düzenleyecek, 100 bin haneye destek verecek.

24.02.2025 12:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazanda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak ve ramazan ruhunu şehre yaymak için kapsamlı program hazırladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulacak, kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ramazanda, 100 bin haneye 2 bin liralık "ramazan kuponu" desteği sağlanacak, iftar çadırlarında toplam 217 bin kişiye sıcak yemek sunulacak, kent lokantalarında 58 bin iftar verilecek, hastane acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanları ile hasta yakınlarına günlük 2 bin kişilik sahur paketi dağıtılacak.

Yine ramazanda, 200 bin İstanbullunun hesabına her ay 1500 lira yatırılmaya devam edilecek, ihtiyaç sahibi emekliler ve asgari ücretle geçinen ailelere de Halk Ekmek aracılığıyla toplam 615 bin ücretsiz pide verilecek.

İBB ayrıca ramazanda, şehrin dört bir yanında konserler, tiyatrolar, film gösterimleri ve özel etkinlikler düzenleyecek.

Kaynak: AA

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