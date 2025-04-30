İBB Soruşturmasında Zeynep Ongun'un Savunması

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun'un savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Zeynep Gözdem Ongun ifadesinde, "Ben kendi halinde taşları araştıran, bu alanda yazılar yazan, sahaflık eğitimi almış, kendi başıma bu ticareti sürdürmeye çalışan birisiyim" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Zeynep Gözdem Ongun'a, emniyet ifadesindeki çelişkiye istinaden, kira ödemesinin Murat Ongun'dan elden alınarak ödendiği beyanı hatırlatılarak, Rize'den şahsi hesabına yatan 4 milyon 529 bin TL'nin, hesap hareketleri incelendiğinde hem kira ödemesinin hem de depozitonun buradan karşılandığı anlaşıldığı ve bu hususa ilişkin savunmasının ne olduğu soruldu. Ongun ise cevaben, "Kayınvalidem Giresun'da yaşamaktadır. Ev sahibi bir sergi yapacağı için evin kira parasını ve depozitoyu bizden talep etti. Murat bu parayı Ekrem İmamoğlu'ndan alıp ev kirasını ödeyecekti ancak para gecikince ve Murat da parayı veremediği için, kayınvalidemde duran çocuğun sünneti, kızımın doğumu ve düğünden gelen, kayınvalidemde bulunan altınları alarak Rize'de bir kuyumcuya götürdüm. Götürdüğüm kuyumcunun adresini hatırlamıyorum. Burada vermiş olduğum altınların parası benim hesabıma havale edildi. Kuyumcu tarafından düzenlenen gider pusulasını benim imzalamam gerektiği bana söylenmedi. Bundan dolayı imzalamamış olabilirim. Hatırladığım kadarıyla bir ay içerisinde bu para geldi. Bu gelen paranın bir kısmı ile altın aldım, geri kalanı ile hayatımızı idame ettirdik" ifadelerini kullandı.

'BEN BU ŞİRKETLERE FATURA KESTİM, MAL GÖNDERDİM'

Zeynep Gözdem Ongun'a Telka Yapı Gayrimenkul, Aktif Spor Denizcilik, Mürettebat Event Medya, SGKROLL Organizasyon, Ad İletişim Reklam, Lap Turizm, AMD Reklam, Üçüncü Asrın Reklam firmalarından gönderilen paralara ilişkin açıklamanız nedir? Sorusunun yöneltilmesi üzerine Ongun, "Ben şahısların hiçbirisini tanımıyorum. Emrah ile olan ilişkilerini bilmem. Onun bir yönlendirmesi olup olmadığını da bilmiyorum. Ben bu şirketlere fatura kestim ve mal gönderdim. Mal göndermediğim beyanlarını kabul etmiyorum. Ben İBB'nin iştiraklerini ve bu iştiraklere iş yapan hiçbir firmayı tanımam, bilmem. Ben cebimden sermaye çıkartarak ham maddeleri satın aldım. El ürünü hazırladığım birçok ürünün satışını gerçekleştirdim. Dediğim gibi, bu şirketlerin siparişleri üzerine bu satışlar gerçekleşmiştir. Bu yaptığım siparişleri ofisime gelen bir şahıs teslim aldı; bu, örneklerden sadece bir tanesidir. Nereye götürdü, hangi şirkete götürdü bilmiyorum. Başka bir husus varsa dahi, hiçbir şekilde bilgim veya katkım yoktur. Ben bana gelen siparişleri Eminönü'nden faturalı olarak aldığım ürünlerle yaparak teslim ettim. Ben kendi halinde taşları araştıran, bu alanda yazılar yazan, sahaflık eğitimi almış, kendi başıma bu ticareti sürdürmeye çalışan birisiyim. Halihazırda Nişantaşı'nda kiralamış olduğum bir dükkan da vardır. Henüz açılışını gerçekleştiremedim. Müşterilerim arasında birçok ünlü de vardır." dedi.

'EŞİMDEN DOLAYI SUÇLAMALARA MARUZ KALMAK BENİ YARALIYOR'

Zeynep Gözdem Ongun'a, Emniyet ifadesinde ve Murat Ongun'un emniyet ifadesinde beyan ettikleri gelirler ile mevcut ev kirası, çocuklarının yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda doğru orantılı olmadığı sorulduğunda ise Ongun cevap olarak, "Murat'ın maaşı ile benim maaşım ve birikimlerimiz bu hayatı sürmemizde sıkıntı yaşatmamıştır. Benim bu işlerle hiçbir ilgim yoktur. Ben kendi şirketini kurmuş, iyi bir eğitim almış, dört dil bilen, iki çocuklu bir anne ve iş kadınıyım. Bu şekilde anılmak, eşimden dolayı bazı suçlamalara maruz kalmak beni yaralamaktadır. Oğlumun yanından alınmak, hak etmediğim bir uygulamadır. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.